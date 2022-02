Achterbahnfahrt am Strom-Markt: Stadtwerke werden zu Auffangbecken

Von: Tobias Gehre

Viele Billigstromanbieter mussten ihre Verträge kündigen. © Beispielfoto: Patrick Pleul/dpa

Fürstenfeldbruck – Der Ukraine-Konflikt, pleite gegangene Anbieter, wenig Wind, Inflation und Spekulation treiben den Strompreis in die Höhe. Das bekommen derzeit vor allem einige Abnehmer der Brucker Stadtwerke zu spüren. Für sie kostet die Kilowattstunde im Grundversorger-Tarif über 80 Cent – mehr als drei Mal so viel wie in anderen Tarifen.

Gesetzlich verpflichtet

Betroffen sind rund 600 bis 700 Kunden, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Monika Lidmila. Diese habe man „auffangen“ müssen, weil deren Anbieter zum Jahreswechsel die Versorgung eingestellt hätten oder pleite gegangen seien. Dazu sei man gesetzlich verpflichtet. Doch auf diesen plötzlichen Anstieg an Abnehmern seien die Stadtwerke nicht vorbereitet gewesen.

Die Folge: Das Unternehmen habe Strom am Markt zukaufen müssen – zu sehr hohen Kosten, wie Lidmila erklärt. „Uns sind die Preise um die Ohren geflogen“, sagt die Sprecherin. Bestandskunden sind davon noch nicht betroffen. Für sie hätten die Stadtwerke vorausschauend Elektrizität zu günstigeren Bedingungen gekauft.

Steigende Preise

Momentan glichen die Strompreise einer Achterbahnfahrt. Schlechte Nachrichten aus der Ukraine etwa ließen die Preise steigen. Bei Signalen der Entspannung würden sie schnell wieder fallen.

Unbemerkt in einen teureren Tarif rutschen könne niemand, erklärt Monika Lidmila. Jeder Betroffene bekomme von seinem bisherigen Versorger die Mitteilung, dass die Stromlieferung eingestellt wird. Dann übernimmt automatisch der Grundversorger – in diesem Fall die Stadtwerke. Und auch von dort bekomme der Kunde ein Schreiben mit dem Hinweis, dass er sich jetzt im Grundversorger-Tarif befindet. Zudem würden die Stadtwerke jedem ein Angebot mit anderen – deutlich günstigeren – Tarifen zukommen lassen.

