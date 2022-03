Hotel Hasenheide wird zur Ukraine-Wohngemeinschaft

Von: Lisa Fischer

In der Gastroküche kochen die geflüchteten Frauen Mahlzeiten für die Bewohner © Weber

Das ehemalige Hotel Hasenheide ist eigentlich eine Obdachlosenunterkunft. Doch seit zehn Tagen kommen Flüchtlinge aus der Ukraine in den Hotelzimmern zur Ruhe.

Fürstenfeldbruck – Die Corona-Nachbarschaftshilfe managt den Betrieb – und die Gäste helfen mit. Ein Besuch in der Ukraine-WG.

Im ehemaligen Hotel Hasenheide brummt es wie in einem Bienenstock. Der Duft von Waschmittel und frisch gewaschener Wäsche strömt durch das leuchtend gelbe Haus und vermischt sich mit dem Geruch einer deftigen Mahlzeit. Das Hotel steht seit der Geschäftsaufgabe vor einigen Jahren leer – zwischendurch war es eine Beratungsstelle und Unterkunft für wohnungslose Menschen. Seit Sonntag vor neun Tagen ist das alte Hotel die erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine, die in Fürstenfeldbruck ankommen. Die Corona-Nachbarschaftshilfe um Monika Graf koordiniert den Betrieb.

Entsetzen und Erschöpfung

127 Gäste haben innerhalb der ersten Woche dort Unterschlupf gefunden – nach 3000 Kilometern Flucht und Tagen voller Ungewissheit. „Die, die gerade angekommen sind und im Gebäude umherlaufen, erkennt man sofort“, sagt Graf, Gründerin der Corona-Nachbarschaftshilfe. „Manche sehen aus wie der Tod auf zwei Beinen. Das Entsetzen und die Erschöpfung sind ihnen ins Gesicht geschrieben.“

Die Familien, die ankommen – meistens Mütter mit Kindern oder Großeltern – werden im großen Gastraum des ehemaligen Hotelrestaurants mit Essen und Trinken versorgt. Dann dürfen sie in eines der 26 Hotelzimmer einziehen, das erste Mal seit Tagen in einem Bett schlafen, sich ausruhen und erst einmal ankommen. Das Wichtigste ist jedoch: „Die ukrainischen Gäste müssen medizinisch und psychologisch stabilisiert werden“, sagt Monika Graf. „Es kommen Mütter an, mit ihren Kindern an der Hand, die sind traumatisiert und können nicht mehr sprechen.“ Um sie aufzuheitern, traten kürzlich die Gesundheitsclowns auf.

An Gastfamilien

Sobald die Ankömmlinge stabil sind, werden sie an Gastfamilien weitervermittelt. „Das geschieht meistens nach zwei bis drei Tagen“, sagt Graf. Aber es gebe auch Einzelfälle, bei denen es länger dauert. Diejenigen, die bereits seit einigen Tagen in der Unterkunft sind, helfen zusammen. „Es wird gemeinsam gekocht und geputzt“, erzählt Graf. In einer Whatsapp-Gruppe verabreden sich die Hotelgäste zur Zimmerreinigung. Im Keller des Hauses stehen noch zwei große Industriewaschmaschinen. „Dort bringen die Damen Bettwäsche und Kleidung hin, waschen alles durch und legen es zusammen“, sagt Graf. „Es ist unfassbar, wie fleißig alle sind. Die Leute sind so dankbar.“

Das ist auch Olga Leshchenko aus Kiew. Sie sitzt mit Monika Graf im Gastraum und isst Suppe, die ihre Mutter Iryna (53) und weitere ukrainische Frauen für alle Bewohner gekocht haben. „Ich bin den Leuten hier so dankbar, deshalb will ich helfen und viel zurückgeben“, sagt die 33-Jährige. Die junge Mutter war eine der Allerersten, die in der Hasenheide angekommen ist. Zusammen mit ihrem Sohn Yang (7), ihrem Mann Nan (39), ihren Hunden und ihrer Mutter. Und sie darf mit ihrer Familie länger in dem ehemaligen Hotel bleiben. „Denn sie ist unser Goldstück. Wir brauchen sie“, sagt Graf und blickt dankbar zu Olga Leshchenko.

Die 33-Jährige spricht fließend Englisch und hilft Graf und ihrem Team bei der Koordination in der Unterkunft – von Ankommenden bis zur Einkaufsliste. Vor allem um die neuen Gäste kümmert sich Olga Leshchenko. „Einige kommen an und zittern vor Angst“, erzählt sie. „Auf der langen Flucht nach Deutschland prasseln von außen viele schlimme Nachrichten auf sie ein.“ Darunter auch das Vorurteil, dass in Deutschland den Ukrainern Pässe und Geld abgenommen werden würden und man sie ins Gefängnis stecke, sagt Leshchenko. Das habe sie auch auf ihrer Flucht erfahren müssen.

Zehn Tage auf der Flucht

Sie selbst ist am 24. Februar aus Kiew los. „Wir wurden um sechs Uhr morgens von dem Knall der Bomben wach“, erinnert sich die 33-Jährige. Von ihrer Wohnung im 14. Stock aus habe sie die leuchtenden Explosionen am Himmel gesehen und gehört. „Wir haben alle wichtigen Dokumente gepackt und sind los“, erzählt sie. „Ich weiß gar nicht, ob ich die Fenster geschlossen habe.“ Zehn Tage dauerte ihre Flucht – vier Tage stand die junge Mutter mit ihrer Familie an der Grenze zu Rumänien, während Essen und Getränke immer knapper wurden.

Im Hotel Hasenheide hat die Ukrainerin mit ihrer Familie erst einmal Zuflucht gefunden. Mit Lebensmitteln und Getränken wird die Unterkunft von lokalen Unternehmen versorgt, erklärt Monika Graf. Und es dauert nicht lange, da wird ihr Gespräch mit Olga von einem Anruf unterbrochen. „Die nächsten Gäste rücken schon nach und sind gerade über die Grenze gefahren.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.