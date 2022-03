Hotline und Kontakte für Flüchtlinge aus der Ukraine - häufig gestellte Fragen

Tobias Hans kündigt Willkommens-Zentrum für Ukrainer an

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans rechnet damit, dass die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Mittwoch im Saarland ankommen. „Wir werden hierzu ein extra "Willkommens-Zentrum" einrichten“, kündigte der CDU-Politiker am Samstag in Saarbrücken an. Die Hilfsbereitschaft der Saarländer sei „überaus groß“. „Auf allen Kanälen erreichen die Landesregierung Angebote von Wohnraum über Sach- und Geldspenden und anderweitiger Hilfen.“