Impfzentrum schließt - Abschied nach bewegten Corona-Jahren: „Ich würde es wieder tun“

Von: Tobias Gehre

Teilen

Fast zwei Jahre haben die Mitarbeiter des Impfzentrums während der Pandemie Menschen gegen Corona immunisiert. Das Impfzentrum überstand wahre Anstürme ebenso wie Anfeindungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Über 400 Mitarbeiter halfen mit. Zum Abschluss gab es ein großes Fest. © Peter Weber

Mehr als 230 000 Impfungen, über 400 Mitarbeiter und dutzende Ärzte: Das Impfzentrum in Fürstenfeldbruck war ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zum Jahresende ist Schluss. Das Impfzentrum schließt. Zeit für einen Rückblick.

Fürstenfeldbruck – Was für ein Rummel. Kamera-Teams, Journalisten und Politiker tummeln sich an diesem Sonntagmorgen vor dem Germeringer Pflegeheim Curanum. Es ist der 27. Dezember 2020. Weihnachten ist gerade drei Tage her. Doch für die Bewohner ist schon wieder Bescherung. Ein Team des Impfzentrums hat den heiß ersehnten Impfstoff gegen Covid 19 dabei. Nach der Spritze treten die ersten Impflinge vor die Kameras. „Das ist ein kleiner Pieks und fertig“, sagt eine Seniorin – ein wenig irritiert über den Auflauf.

Offizieller Impfstart für ganz Bayern

Dr. Matthias Skrzypczak und seine Mitarbeiter brechen ihre Zelte im Alten Aldi in Fürstenfeldbruck ab. © Peter Weber

Dr. Matthias Skrzypczak kann sich noch gut an jenen Tag erinnern. Für den ärztlichen Leiter des Impfzentrums beginnt am 27. Dezember 2020 ein wahrer Marathon – mit unterschiedlichen Etappen. Die ersten Monate sind geprägt von Knappheit. Tausende wollen vor dem bedrohlichen Virus geschützt werden. Weil es aber nicht genügend Impfstoff gibt, wird priorisiert. Bleibt am Ende des Tages etwas von dem kostbaren Vakzin übrig, greift Skrzypczak zum Hörer und ruft potenzielle Impfkandidaten an. „Manche sind mit dem Taxi im Nachthemd gekommen“, erinnert sich der Mediziner mit einem Schmunzeln.

Behandlungsliege als Schlafplatz

Gerade in der Anfangszeit sieht Skrzypczak seine Familie recht selten. So manche Nacht verbringt er im Impfzentrum. Als Bett muss nicht selten eine der Behandlungs-Liegen herhalten. Einmal ist das sogar ein Glücksfall. Ein Heizgerät, das den ehemaligen Supermarkt, aus dem die Heizung bereits ausgebaut worden ist, warmhalten soll, fängt in der Nacht an zu kokeln. „Wäre keiner da gewesen, wäre das Impfzentrum womöglich abgebrannt“, sagt Skrzypczak.

Anfeindungen lassen niemanden kalt

Im Sommer 2021 ist der große Ansturm auf den Impfstoff plötzlich vorbei. Diejenigen, die sich impfen lassen wollten, sind geimpft. Dennoch treten immer wieder Impfgegner auf den Plan. Es werden Mahnwachen mit Fackeln abgehalten, andere versuchen durch Gesänge die bösen Geister aus dem Personal des Impfzentrums zu vertreiben. Und auch mit Drohbriefen, -Mails und Anrufen haben es die Mitarbeiter zu tun. „Das beschäftigt einen schon“, sagt Skrzypczak.

Zweiter Boom wegen Booster-Spritze

Von seiner Arbeit lässt sich das Team des Impfzentrums aber nicht abbringen. Die wird mit einem Schlag wieder mehr, als im Herbst 2021 viele Menschen ihre Auffrischung haben wollen.

Eltern kommen von weit her

Und auch im Lauf des Jahres 2022, als die Pandemie für viele ihren Schrecken verloren hat, gehen die Anstrengungen weiter. Als Impfstoff für gefährdete Kinder und Jugendliche auf den Markt kommen, haben Skrzypczak und seine Mitarbeiter wieder alle Hände voll zu tun. Aus ganz Bayern reisen Eltern an, um den Nachwuchs immunisieren zu lassen.

Keiner hatte das in der Lebensplanung

Im Rückblick freut sich der Mediziner, dass es „alles in allem gepasst hat“. „Es war ein Projekt, das nie geplant war.“ Keiner der bis zu 400 Mitarbeiter habe die Arbeit in einem Impfzentrum in seiner Lebensplanung gehabt. Um so stolzer könne jeder sein, der an dem Projekt Impfzentrum mitgearbeitet hat.

„Ich würde es wieder tun“

Jetzt will der Anästhesist erst einmal wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Da gebe es Nachholbedarf. Dass er noch einmal ein Impfzentrum in einer Pandemie leiten muss, hofft der 41-Jährige zwar nicht. Aber er sagt: „Ich würde es jederzeit wieder tun.“

Inzwischen schaffen niedergelassene Ärzte den restlichen Impfaufwand. Alle Corona-Impfzentren in Bayern schließen deshalb am 31. Dezember – auch weil die staatliche Finanzierung ausläuft. Bis 14 Uhr kann man sich in Fürstenfeldbruck noch impfen lassen.