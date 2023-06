Lokal wird 60 Jahre alt: In der Moselweinstuben ist das Steak Kult

Von: Peter Loder

Als Delikatesse wird das Rindersteak gehandelt, das Wirt Rainer Kraemer in der Moselweinstuben zubereitet. © Weber

An der Landsberger Straße, im Keller eines Zweifamilienhauses, befindet sich seit nunmehr 60 Jahren die Moselweinstuben. Legendär ist sie für das Steak von Wirt Rainer Kraemer. Dessen Eltern hatten das Haus 1963 umgebaut.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich kann es nach sechs Jahrzehnten kein Geheimtipp mehr sein. Und doch hat die Moselweinstuben, die im Keller eines unscheinbaren Zweifamilienhauses an der Landsberger Straße untergebracht ist, eine Art Legendenstatus in der regionalen Gastro-Szene. Vor allem eine Delikatesse soll es in sich haben: Nirgendwo anders, so schwärmen Stammgäste, werden Steaks so einmalig zubereitet wie von Rainer Kraemer.

Rezept bleibt ein Geheimnis

Der 73-Jährige lässt sich zwar in seiner kleinen Küche von ausgewählten Gästen gerne mal über die Schulter schauen, wie er seine argentinischen Rinderlenden zubereitet. Doch wenn’s ans Eingemachte geht, wird die Tür zu und aus dem Rezept ein großes Geheimnis gemacht.

„Ich weiß eben, wie man das Fleisch in die Hand nimmt“, erklärt Wirt Rainer Kraemer. Worauf einer der Stammgäste beim Schmankerl-Abend zum 60. Geburtstag der Moselweinstuben ergänzt: „Der Rainer schaut das Steak einfach nur an, dann wird es gut.“

Vor zehn Jahren, zum 50. Bestehen, hat Rainer Kraemer ein 175-seitiges, mit Erinnerungen und Anekdoten gespicktes Buch geschrieben, es aufwändig bebildern und drucken lassen. Es ist eine Art Brucker Stadtgeschichte aus der Neuzeit mit tiefen, fast schon intimen Einblicken in ein höchst lebendiges Nachtleben, das sich in der zwischen den einstigen Disco-Hochburgen „Tenne“ und Edi-Bar ideal gelegenen Lokalität abgespielt hat.

Nun erscheint zum 60. Geburtstag der Moselweinstuben eine Neuauflage, die spätestens jetzt einen Platz im Stadtarchiv finden müsste. Denn nirgends sonst kann die Nachwelt erfahren, wie aufregend und lebenswert es in Brucks wilden 70er- und 80er-Jahren einmal war.

Kraemers Eltern – die Mutter stammte aus einer Weinbauerfamilie an der Mosel – hatten im Jahr 1963 das knapp 50 Jahre zuvor erbaute Haus so umgestaltet, dass im Keller ein Weinlokal entstehen konnte. Am 3. Oktober 1986 übernahm Sohn Rainer das Geschäft, weshalb sich der 73-Jährige nach 37 Weinstuben-Jahren als „Brucks dienstältesten Wirt“ betitelt.

Gelernter Koch übernahm das Lokal

Als gelernter Koch (im Münchner Peterhof – „dort, wo die Weißwurst geboren wurde“) hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt und war später Restaurantleiter im Bilka-Kaufhaus unterhalb vom Bahnhof (heute Edeka).

Am Innenleben der Moselweinstube hat sich auch nach 60 Jahren kaum etwas verändert. Der Weg hinab in Kraemers urgemütliches, holzvertäfeltes Schlemmer-Reich führt noch immer über die gleichen Stufen. Die Gäste sind gefühlt die selben ewig Junggebliebenen wie seinerzeit. Auf der Speisekarte steht weiterhin das Steak an herausragender Stelle. Und neben dem Wein aus der Moselregion wird noch immer kein bayerisches Bier angeboten, obwohl es in der Region gleich zwei namhafte Brauereien gibt. „Das passt nicht zum Geschäftsmodell“, erklärt Kraemer.

Und das soll auch so bleiben. Denn ans Aufhören denkt er noch lange nicht. „Solange mich die Gäste wollen, wäre ich doch blöd, wenn ich nicht weitermachen würde,“ sagt Kraemer, während das nächste Steak in der Pfanne bruzzelt.

