Nach Insolvenz-Anmeldung: Busunternehmen Enders ist gerettet

Von: Ingrid Zeilinger

Die MVV-Busse fahren weiter. (Archivfoto) © archiv

Das Bus- und Reiseunternehmen Enders ist gerettet: Die ABGE Bus und Handelshauser übernehmen den insolventen Betrieb. Die Mitarbeiter können weiter beschäftigt werden, und der Regionalbusbetrieb läuft weiter.

Fürstenfeldbruck - Insolvenzverwalter Oliver Schartl von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen hat eine Sanierungslösung gefunden: Die ABGE Bus GmbH – ein Joint Venture zwischen der Busverkehr Südbayern GmbH und dem Martin Geldhauser Omnibusunternehmen – übernimmt Enders Reisen zum 1. September.

ABGE Bus übernimmt laut Kanzlei den Bereich Öffentlicher Personennahverkehr mit den rund 70 Mitarbeitern. Damit kann der Betrieb der vielen Regionalbuslinien in den Kreisen Bruck, Dachau und Starnberg weitestgehend reibungslos weiterlaufen. Zudem werden zu Schulzeiten über 1500 Schulkinder in Bruck befördert. Man wolle den Betrieb unter neuer Flagge zurück in die Erfolgsspur bringen, so ABGE-Geschäftsführer Nico Schoenecker.

Enders Reisen hatte unter anderem aufgrund der gestiegenen Dieselpreise durch den Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie vor viereinhalb Monaten Insolvenz angemeldet. Oliver Schartl spricht von einem herausfordernden und komplexen Verkaufsprozess unter schwierigen Rahmenbedingungen. „Umso mehr freue ich mich, dass es uns gelungen ist, sämtliche Arbeitsplätze von Enders Reisen, bezogen auf den öffentlichen Personennahverkehr, zu erhalten und den Weiterbetrieb nahezu aller Buslinien zu sichern.“ Angesichts des Personalmangels in der Verkehrsbranche sei das keine Selbstverständlichkeit, so Schartl.

Der neue Eigentümer will auch vom umstrittenen Standort in der Mühlfeldstraße auf den neuen Betriebshof an der Augsburger Straße umziehen, sobald dieser fertig ist. Dies soll innerhalb des nächsten Jahres der Fall sein, wie die Kanzlei mitteilt.