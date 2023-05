Fürstenfeldbruck im Jahr 2050: Bürgerrat soll Ideen und Visionen entwickeln

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Wie soll Fürstenfeldbruck im Jahr 2050 aussehen? Erstmals richtet die Stadt hierfür eine zentrale Anlaufstelle und einen Bürgerrat ein.

Fürstenfeldbruck - Wo entstehen Wohnungen, wo Grünanlagen, wo Gewerbegebiete? Antworten soll ein integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) liefern.

Bevor an verschiedenen Ecken weiter getüftelt wird, soll ein großer Plan über das Stadtgebiet gelegt werden. Inbegriffen ist auch das Gelände des Fliegerhorstes, das zu einem neuen Stadtviertel wird. Wie das funktioniert und was die Bürger alles einbringen können, erklärt Stadtbaurat Johannes Dachsel.

Was ist ISEK?

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept ist eine räumliche Strategie. Sie zeigt auf, an welchen Ecken Gewerbe, Wohnraum, Naherholung und mehr am besten passt. Der Plan reicht bis ins Jahr 2050. „Es ist ein weiter Zeitraum, damit genug Freiraum ist, sich Gedanken zu machen, die jetzt noch nicht umsetzbar sind, aber bis 2050 möglich wären“, erklärt Dachsel. Daher sei zunächst auch irrelevant, wem die einzelnen Flächen gehören.



Man schaue, wo der größte Handlungsbedarf bestehe. Einige Bereiche seien gesetzt und unveränderlich, etwa Waldfläche. „Aber rund um die B 471 sind zum Beispiel verschiedene Dinge vorstellbar“, sagt Dachsel: Wohnen, Gewerbe, Grünzug, Energiegewinnung, Landwirtschaft. „Es gibt 1000 Optionen, die man diskutieren kann.“

In diesen Prozess, der ein bis zwei Jahre läuft, will die Stadt nicht nur mit Experten einsteigen, sondern auch die Bevölkerung mit ins Boot holen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten.



Wie wirkt man mit?

Und ein Novum: „Wir probieren erstmals einen Bürgerrat aus“, kündigt Dachsel an. Für den „ISEK-Rat“ werden 300 zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Bürger angeschrieben und eingeladen, sich zu beteiligen. Sie sind eingeladen, über den gesamten Zeitraum in Workshops und Veranstaltungen mitzuwirken und Lösungen zu erarbeiten. Zeitlich sei das mit dem Ehrenamt vereinbar, betont Dachsel. „Fachwissen ist nicht erforderlich.“ Vielmehr soll die Bandbreite der Bevölkerung abgebildet werden. 20 Plätze gibt es im ISEK-Rat, sollten mehr Personen mitmachen wollen, wird gelost.

Zum zweiten werden 20 so genannte Schlüsselakteure eingebunden. Sie vertreten die Beiräte, Vereine und Organisationen – ebenfalls mit der Intention, möglichst alle Gruppen ins Boot zu holen.



Das dritte Glied bilden Menschen, die sich proaktiv einbringen möchten. Sie können sich bei Bürgerinfoveranstaltungen – die erste ist am 24. Mai – in Listen eintragen und mit ein paar Infos bewerben. 20 werden ausgewählt. Alle drei Gruppen zusammen bilden dann die ISEK-Werkstatt, die den gesamten Prozess begleitet. Informiert wird regelmäßig im Stadtlabor in der Pucher Straße 6.



Was ist das Stadtlabor?

Das Gebäude in der Pucher Straße hat die Stadt gekauft. „Es wird als zentrale Anlaufstelle für den gesamten Prozess eingerichtet“, erklärt Johannes Dachsel. Dort gibt es Veranstaltungen, Vorträge, man kann hineinaschauen, sich informieren und Ideen dort lassen. Auch für Kinder und Jugendliche wird es Aktionen geben. Je nach Stand wird die Präsentation angepasst. „Das Stadtlabor soll auch auf Reisen in die Quartiere und Stadtviertel gehen.“



Wie ist der Ablauf?

ISEK umfasst sechs Phasen: Zunächst wird der Bestand erfasst und dann in der zweiten Phase bewertet. Es entsteht ein Stärken- und Schwächenprofil der Stadt. Im Anschluss entstehen Visionen und ein Leitbild für Fürstenfeldbruck. Phase vier umfasst den roten Faden der Ideen – sprich den Stadtentwicklungsplan. Dieser Zukunftsfahrplan wird dann detailliert und mündet in konkrete Projekte. Zum Schluss macht man eine Prioritätenliste, damit die ersten Projekte umgesetzt werden können.



Auftaktveranstaltung

Das Stadtlabor in der Pucher Straße 6 wird bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 24. Mai, um 18.30 Uhr eingeweiht. Zunächst wird das Konzept vorgestellt, danach können die Teilnehmer sich einbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.

