Nach Diebstahl aus Fliegerhorst: Jetzt bewacht der Rathaus-Chef den Maibaum

Von: Peter Loder

OB Raff mit dem Maibaum. © Weber

Der Brucker Maibaum ist wieder da. Die Inninger Burschen haben den Stamm nach dem Diebstahl zurück gebracht. Jetzt wird er scharf bewacht – vom scheidenden Oberbürgermeister persönlich.

Fürstenfeldbruck – Dreisten Maibaudieben wollen Brucks Stadtväter nicht noch einmal auf den Leim gehen. Weshalb OB Erich Raff höchstpersönlich die erste Nachtwache übernahm, um den 35 Meter langen Stamm vor weiteren Attacken zu bewahren. Zuvor hatten 48 Inninger Burschen die tonnenschwere, in Geiselbullach gefällte Fichte aus einem vermeintlich bombensicheren Hangar im bundeswehrgeschützten Fliegerhorst entführt und mit einer spektakulären Aktion in die Ammersee-Gemeinde verfrachtet.

200 Liter Bier für die Diebe

OB Raff bei der Maibaum-Wacht. © Weber

Die Auslöseverhandlungen hatten am Montag Volksfestreferent Markus Droth und Bauhofleiter Peter Langenegger geführt. 300 Liter Bier für ihre eigene Maifeier hatten die Inninger ursprünglich verlangt, wurden dann aber auf 150 Liter runtergehandelt. Als Bonus zahlt Droth weitere 50 Liter aus der eigenen Tasche. Außerdem sind die Diebe zur Brotzeit für 80 Personen samt kostenlosen Bus-Shuttle nach Bruck eingeladen.

Während die Honoratioren am Dienstagabend bei der Volksfest-Bierprobe saßen, wurde der Maibaum von den Inningern zurück in die Kreisstadt gebracht. Im Bauhof-Gelände Auf der Lände ist er deponiert, ehe er am Montag von Burschen des Pucher Maibaumvereins mit viel Muskelkraft am Volksfestplatz aufgestellt wird. Bis dahin schützen fünf Stoßstange an Stoßstange geparkte orangefarbene Bauhof-Großlaster das Monstrum vor einem unerlaubten Zugriff. „Da kimmt jetzt koana mehr dro“, frohlockt Peter Langenegger am Mittwoch, während vier Mitarbeiter der geschälten Fichte den weiß-blauen Anstrich verpassen.

Der unerschrockene OB wacht alleine

Gleich nach Dienstschluss im Rathaus tritt der Oberbürgermeister dann seine erste Nachtschicht an. Mutterseelenallein, unerschrocken und unbewaffnet verbringt der ehemalige Kripobeamte die dunklen Stunden einsam auf einer mitgebrachten Liege – immer den Baum im Blick. Damit’s nicht langweilig wird, hat er sich einen Fernseher, etwas zu Lesen sowie ein bisschen liegengebliebene Büroarbeit mitgebracht. Als am Donnerstagmorgen die ersten Bauhof-Mitarbeiter zum Dienst erscheinen und Raff ablösen, verabschiedet sich der OB, fährt heim zum Duschen und gleich darauf ins Rathaus. In den nächsten Tagen will er noch einmal abwechselnd mit Mitgliedern der Heimatgilde, Stadtjugendräten und Razorbacks-Footballern den Maibaum bewachen.

