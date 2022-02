Jüdische Frauen und ihre Schicksale: Sie erkannte 1938 die Zeichen der Zeit

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Familienfoto: Adelheid und Emil Amányi mit ihrem Sohn. © mm

Der Holocaust ist an kaum einer jüdischen Familie vorbei gegangen, auch nicht im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das zeigt die Geschichte von Else Adelheid Amányi.

Fürstenfeldbruck/Olching – Mit ihrem Mann konnte sie zwar rechtzeitig aus Deutschland fliehen. Doch viele Familienmitglieder starben unter den Nationalsozialisten.

Die Geschichte von Else Adelheid Amányi erzählt Elisabeth Lang auf der Februar-Seite ihres Frauenkalenders. Unter dem Titel „Jüdische Frauen im Landkreis Fürstenfeldbruck“ hat sie sich – angelehnt an die Sonderausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof – mit der Thematik befasst. Denn die Frauen und ihre Geschichten sollen nicht in Vergessenheit geraten. Starke Frauen wie Else Adelheid Amányi.

„Sie steht als symbolisches Beispiel dafür, dass diese Tötungsmaschinerie der Nationalsozialisten an keiner Familie vorübergegangen ist“, erklärt Elisabeth Lang. Amányi kam mit dem Mädchennamen Lustig am 23. September 1895 in Fechenbach bei Marktheidenfeld zur Welt. Die Familie ihrer Mutter Berta lebte über Generationen vom Hausieren und vom Leder- und Viehhandel. Die Familien väterlicher- und mütterlicherseits stellten viele Jahre die Vorsteher der jüdischen Gemeinde.

Gleisanschluss

Über ihren Bruder Adolf lernte Else Adelheid in München Emil Amányi kennen – Sohn der Buchhändlerfamilie Julius und Amalie Amányi, geboren im Jahr 1883, und ebenfalls ein Jude. Er führte seit Oktober 1912 in München einen Handel mit Getreide und Futtermitteln. Im Jahr 1922 baute er in der Nähe des Bahnhofs Olching ein Wohn- und Bürohaus. Für seinen Betrieb bekam er sogar einen eigenen Gleisanschluss. Er belieferte mehrere Brauereien aus München und dem gesamten Reichsgebiet mit Heu. Im August 1925 heirateten Adelheid und Emil Amányi. Sie lebten in München und in der Dachwohnung in Olching. Zwischen 1926 und 1930 kamen die drei Kinder Hein (Chaim), Edith (Judith) und Werner (Ari) zur Welt.

In Olching errichtete die Familie Amányi ein Wohn- und Geschäftshaus. Sie belieferte Brauereien mit Heu für die Pferde. © mm

„Als Hausfrau stand Adelheid eher im Hintergrund“, erzählt Elisabeth Lang. Ihr Mann sei gut vernetzt gewesen, auch aufgrund seines Berufs. Doch das schützte die Familie nicht vor Repressalien der Nationalsozialisten. „Die Rassegesetze haben niemanden verschont, egal welchen Stand man hatte“, berichtet die 55-jährige Autorin.

Auswanderung

Die Amányis erkannten die Zeichen der Zeit: Im Jahr 1938 wanderten sie nach Palästina aus und entkamen so der großen Judenverfolgung. In Pardes Hana bauten sie sich eine neue Heimat auf.

Auch ihr Ehestifter, Bruder Adolf, schaffte den Absprung und floh nach Australien. Doch ihre Schwester Frida mit Mann, ihr Bruder Leopold und mindestens drei weitere Familienmitglieder kamen im Holocaust ums Leben. Sohn Werner fiel 1948 im israelischen Befreiungskrieg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Emil und Else Adelheid Amányi hielten über ihren ehemaligen Verwalter Anton März Kontakt nach Olching. Im Jahr 1949 kamen sie noch einmal nach München, berichtet Eilsabeth Lang. Emil verstarb im Jahr 1953, Else Adelheid im Jahr 1976. Auch unter den Kindern hielt die Verbindung: Anton und Marianne März, die Kinder des Verwalters der Olchinger „Heupresse“, waren mit den Amányi-Kindern befreundet und hielten Zeit ihres Lebens Kontakt zueinander. Chaim war zuletzt im August 1996 im München, von wo aus er sich auch mit Anton und Marianne in Olching traf, erzählt Lang. Judith Amányi und Marianne standen in Briefkontakt zueinander, auch Judith kam wiederholt zu Besuch nach Deutschland.

Die Serie

Zwölf jüdische Frauen und ihre Schicksale stellt Elisabeth Lang in ihrem Frauenkalender vor. Jeden Monat erzählt die Autorin im Tagblatt, wie sie zu den Frauen und ihren Geschichten gekommen ist – damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Der Kalender ist unter anderem im Jexhof, Klosterladen, Museum und Buchhandel erhältlich. Auch interessant: „Jüdische Schicksale im Landkreis FFB“: Die Heirat rettete ihr das Leben

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.