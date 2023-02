Vor der Wahl: Jugendrat holt OB-Kandidaten vor die Linse

Von: Lisa Fischer

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Drei Tage lang liefen Kamera, Mikrofon und Ton. Dann hatten die Mitglieder des Stadtjugendrats (SJR) die Kurzvideos mit den sechs OB-Kandidaten im Kasten.

Fürstenfeldbruck – Vor allem junge Wähler sollen sich so online mit den „Wahl-Quickies“ ein Bild von den Kandidaten machen. Benedikt Bucher (21), Vize-Vorsitzender des SJR, erklärt im Interview, was hinter den Kulissen abgelaufen ist – und warum er jetzt weiß, welcher OB-Kandidat ein Langschläfer ist.

Herr Bucher, was war vorab die Anforderung für den Dreh der Wahl- Videos?

Die grobe Vorgabe war, dass jeder Kandidat zweieinhalb Minuten Redezeit hat. In der Zeit kann er sich vorstellen, anhand von Fragen wie „Wer sind Sie?“, „Wofür setzen Sie sich ein?“ und „Warum soll ich Sie wählen?“.

Hat sich denn jeder an die Rededauer gehalten?

Es gab Kandidaten, die anfangs drauf los geredet und die Zeit überschritten haben. Jeder hatte aber fünf Versuche. Mehr nicht, sonst wären wir wahrscheinlich den halben Tag mit einem Kandidaten beschäftigt gewesen.

Es wurden aber nicht nur Videos gedreht?

Genau. Wir haben noch den „Fragenhagel“ entworfen. Darin haben wir im Anschluss der Dreharbeiten den sechs Kandidaten Ja-/Nein-Fragen schriftlich gestellt, wie beispielsweise „Wollen Sie ein Tempo-30-Limit in der Innenstadt?“. Damit sieht man auf einen Blick, wer wie zu welchem Thema steht.

Haben Sie die OB-Kandidaten besser oder anders kennengelernt?

Auf jeden Fall! Man kennt die Personen ja meist nur aus der Zeitung, aus dem Stadtrat oder einem Podium. Und so hatten wir bei den Dreharbeiten noch Zeit, in kleiner Runde mit den Kandidaten zu sprechen und auch unsere Sicht der Dinge anzusprechen, die uns bewegen. Das ist nochmal was anderes.

Und Sie haben noch ein Ass im Ärmel?

Nächste Woche erscheint online noch ein anderes Format. Es heißt „Kontraste“. Die Idee stammt von Stadtjugendrat-Mitglied Kleo Leike. Den OB-Kandidaten wurden ohne Vorwarnung Fragen gestellt, wie beispielsweise „Sind Sie ein Langschläfer?“. Sie hatten nur einen Versuch zu antworten. „Kontraste“ soll in die politische Wahl einen persönlichen Aspekt reinbringen – und nicht nur das Wahlprogramm präsentieren.

Für welches Publikum sind die Videos gedacht? Nur für die Brucker Jugend?

Sie sind für jeden. Jeder kann sich die Videos online anschauen. Als Stadtjugendrat bieten wir natürlich vor allem für die Jugend eine Plattform, wo sie sich informieren kann. Politik kann ja doch sehr trocken werden. Ich schätze mal, dass zwei Drittel derer, die sich das ansehen, unter 30 Jahre alt sind.

Was ist bei den Dreharbeiten gut gelaufen und was kann man besser machen?

Wir haben immer zu kämpfen, dass wir genug Ehrenamtliche haben, die mitmachen. So ein Projekt kostet viel Zeit und Arbeit. Aber so wie es gelaufen ist, ist es gut. Und es war richtig toll, dass wir uns drei Tage lang im Jugendcafé einrichten konnten und drehen durften. Etwas was man vielleicht besser machen könnte, wäre der Fragenhagel. Man könnte überlegen, die Ja-/Nein-Fragen etwas konkreter zu machen. Die OB-Kandidaten haben in den meisten Fragen fast alle dieselbe Antwort abgegeben.

Zu den Wahlvideos

gelangt man online auf www.stadtjugendrat-ffb.de. Den Fragenhagel gibt es auf der Instagram-Seite des Stadtjugendrats.

