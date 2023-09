Nur drei Antworten: Jugendrat sagt Video-Projekt vor Landtagswahl ab

Von: Lisa Fischer

Der bayerische Landtag. © Peter Kneffel/dpa

Um die Politik jungen Bürgern näher zu bringen, startete der Brucker Stadtjugendrat zur Bundestagswahl 2021 mit seiner Video-Reihe „Wahlquickie“.

Fürstenfeldbruck – Kurz und knapp, nicht länger als drei Minuten, dauern die Clips, in denen sich die Kandidaten präsentieren. Auch heuer wollten die Mitglieder des Stadtjugendrats (SJR) dieses Format für die Landtagswahl anbieten, um so junge Wähler zu animieren, an die Urne zu treten. Doch rund vier Wochen vor der Wahl muss das Projekt abgebrochen werden.

In den Videos zur Bundestagswahl 2021, die noch heute auf „Youtube“ abrufbar sind, beantworten unter anderem die Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler (CSU), Beate Walter-Rosenheimer (Grüne) und Michael Schrodi (SPD) Fragen. Das Format hatten die Mitglieder des Stadtjugendrats ins Leben gerufen, um die Kandidaten vorzustellen, und damit am Ende mehr jüngere Bürger aus dem Landkreis ihr Kreuzchen machen.

Kandidaten haben sich nicht zurückgemeldet

Auch zur OB-Wahl in Fürstenfeldbruck hatten die Jugendlichen aus Bruck die sechs OB-Kandidaten vor die Linse geholt und darum gebeten, sich vorzustellen und Ja-Nein-Fragen zu beantworten. So sollte es auch am kommenden Wochenende ablaufen. Nun teilt der Stadtjugendrat mit, dass die Aktion abgeblasen werden musste.

„Es gab drei Kandidaten, die sich auf unsere Anfrage zurückgemeldet haben“, sagt Korbinian Butterer, Vorsitzender des Stadtjugendrats, auf Tagblatt-Nachfrage. Gemeldet hatten sich Gabriele Triebel (Grüne), Alex Dorow (CSU) und Florian Lichtenstern (Freie Wähler). Von den übrigen Kandidaten gab es keine Antwort.

„Wegen drei Personen lohnt es sich nicht“, erklärt Butterer weiter. Dass die Rückmeldungen so gering waren und das Projekt zur Landtagswahl nicht stattfinden kann, sei sehr schade. „Die Enttäuschung im Stadtjugendrat ist schon sehr groß. Zumal wir mit den anderen Wahlvideos sehr gute Erfahrungen gemacht haben.“

