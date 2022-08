Jury zeichnet das beste Gesellenstück aus

Die Prüfungskommission begutachtete die Gesellenstücke (v.l.): Berufsschulleiterin Andrea Reuß, Alexander Leierer von der Malerinnung, Johann Buchfelner von der Sparkasse, Architekt Christian Schuberth, Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer, Schreiner-Obermeister Andreas Obermaier, Stadtrat Markus Droth und Prüfungsausschuss-Vorsitzender Hans Aumüller. © Metzler

Mit ihren Gesellenstücken beenden die Azubis ihre Schreinerlehre. 15 von ihnen nehmen heuer am Wettbewerb „Die Gute Form“ teil. Bis zur Siegerprämierung müssen sie sich aber noch etwas gedulden.

Fürstenfeldbruck – Der Gestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ wird von der Schreinerinnung Fürstenfeldbruck ausgelobt. Die Lehrlinge stellen sich dabei mit ihren Gesellenstücken einer unabhängigen Jury. In den vergangenen beiden Jahren verzichtete die Innung nicht auf den Wettbewerb, der stets anschließend auch auf Landes- und Bundesebene fortgesetzt wird. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Möbelstücke einmal in der Turnhalle der Mammendorfer Schule und in der Berufsschule präsentiert. Heuer werden die Gesellenstücke wieder in der Sparkasse öffentlich ausgestellt.

Zum absoluten Favoriten unter den Möbelstücken avancierte heuer der Schreibtisch. Gleich bei sechs der insgesamt zwölf Möbel handelt es sich um einen solchen, dazu gesellt sich noch ein Sekretär. Zwei Nachttisch-Schränkchen, ein Flurboard, ein Nischenschrank, ein Sideboard und ein Couchtisch machten der unabhängigen Jury die Entscheidung nicht leicht.

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die bestandene Gesellenprüfung. Zudem muss das Gesellenstück selbst vom Gesellen entworfen, in einer vorgegebenen Zeit hergestellt und mindestens mit befriedigend bewertet worden sein. Weiterhin darf der Geselle nicht älter als 27 Jahre sein. Und für den Wettbewerb kommen nur die Möbelstücke infrage, die von Auszubildenden aus einem Innungsbetrieb gefertigt wurden. Daher kamen zwei Teilnehmer, die von einem Nicht-Innungsbetrieb stammten, nicht in die Wertung. Ein weiterer Teilnehmer fiel wegen Krankheit aus.

„Der Wettbewerb ist beliebt bei Azubis und Betrieben gleichermaßen“, erklärt Andreas Obermaier aus Hörbach, Obermeister der Schreinerinnung. „Es ist zugleich auch ein erstes Probieren und ein Probelauf für die Gesellenprüfung und die Zeit nach der Ausbildung.“ Die Auszubildenden fertigen dabei ein Werkstück nach ihren Vorstellungen und Wünschen – und das in ihrer Freizeit, nach Feierabend oder am Wochenende. „Sie sind damit ein Vorbild über die Grenzen ihres Berufsbildes hinweg“, sagte Obermaier. Er freute sich, dass die Teilnehmer aus zwölf Innungsbetrieben kommen. „Etwas extra gemacht zu haben ist das, worauf jeder hier stolz sein kann.“

Die Wettbewerbsstücke können noch bis zum 12. August in der Sparkasse am Marktplatz besichtigt werden. Bis zur Bekanntgabe der Sieger müssen sich die Teilnehmer noch etwas länger gedulden. Denn das passiert erst am 13. September bei der Freisprechungsfeier im Graf-Rasso-Gymnasium.

