Kabarett und Musik an der Neuen Bühne

Von: Ingrid Zeilinger

Der Schauspieler und Regisseur Andreas Harwath hat das Stück „Falscher Abgang“ selbst geschrieben. © Klaus Schraeder

Erste Premiere des Jahres an der Neuen Bühne Bruck: Mit seinem Ein-Personenstück „Falscher Abgang – mein Leben als Ex-Schauspieler“ bietet Andreas Harwath biografisch abbaubares Kabarett mit Musik.

Fürstenfeldbruck – Harwath ist kein Schauspieler mehr, doch durch einen Fehler seines Agenten wird er zu einem letzten Auftritt gezwungen. Den nutzt er, um den Zuschauern und der ganzen Kulturbranche mal so richtig die Leviten zu lesen.

Und ganz nebenbei versteigt er sich zu einer Liebeserklärung an das wunderbarste Musikinstrument der Welt – dem Akkordeon.

Andreas Harwath ist Schauspieler, Musiker und Regisseur. Seit 2004 ist er am Landestheater Dinkelsbühl als musikalischer Leiter tätig. Seit diesem Jahr unterrichtet er zudem als Gesangslehrer an der Modern Music School in Fürstenfeldbruck und Dachau.

Die Premiere ist am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Neuen Bühne. Weitere Vorstellungen sind am 12., 20. und 25. Februar, jeweils um 20 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften finden 50 Zuschauer Platz, es gilt 2G-Plus. Karten gibt es auf der Internetseite www.buehne-bruck.de.