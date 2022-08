Kandidaten für Stadtjugendrat gesucht

Die Stadt sucht Kandidaten für den neuen Stadtjugendrat. Gewählt wird am 16. Oktober, die neue Amtszeit beginnt am 1. Januar 2023.

Fürstenfeldbruck – Das Gremium besteht aus elf Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren, die die Interessen der jungen Generation in Fürstenfeldbruck gegenüber der Stadt und den politischen Gremien vertritt. Die Sitze im Stadtjugendrat werden auf zwei Altersgruppen verteilt: Die Gruppe I (14 bis 17 Jahre) erhält sechs, die Gruppe II (18 bis 21 Jahre) fünf Sitze. Die Jugendlichen treffen sich zu Sitzungen und können Anträge im Stadtrat einreichen.

Wählbar sind alle Jugendlichen mit Hauptwohnsitz in Fürstenfeldbruck, die am Wahltag mindestens 14 Jahre alt sind und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Um sich aufstellen zu lassen, muss eine Wahlvorschlagsliste ausgefüllt und von zehn wahlberechtigten Freunden, die in Fürstenfeldbruck wohnen, unterschrieben werden. Die Wahlvorschlagsliste steht auf der Internetseite www.jugendportal-ffb.de/Stadtjugendrat/Aktuelles. Sie muss bis spätestens 26. September, 18 Uhr, im Rathaus, Amt 5, Michael Maurer, E-Mail michael.maurer@fuerstenfeldbruck.de, eingegangen sein.

Die Stadtjugendratswahl findet am 16. Oktober von 13 bis 18 Uhr im Jugendcafé des Hauses für Bildung und Begegnung, Niederbronnerweg 5, und im Bürgerpavillon, Heimstättenstraße 24, statt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen mit Hauptwohnsitz in Bruck, die am Wahltag mindestens 14 Jahre und nicht älter als 21 Jahre sind. Ihnen wurde von der Stadt die Wahlbenachrichtigung per Post zugesandt.

