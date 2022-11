„Klassensprecher“ der bayerischen Landräte wird 60 Jahre alt

Landrat Thomas Karmasin ist ein großer Italien-Fan. Das sieht man auch in seinem Büro. © Peter Weber

Landrat Thomas Karmasin wird heute 60 Jahre alt. In einem Interview anlässlich seines Geburtstages spricht er über sein neuestes Zusatz-Amt und aktuelle Entwicklungen.

Sie sind seit einiger Zeit Präsident des Landkreistags. Das Amt scheint relativ zeitintensiv zu sein. Worin bestehen dabei Ihre Aufgaben?

Ich bin so etwas wie der Klassensprecher aller bayerischen Landrätinnen und Landräte. Ich muss versuchen, erst einmal gemeinsame Positionen herauszubilden. Das ist nicht ganz einfach, wenn man daran denkt, dass die Landkreise von Lindau bis Cham und von Wunsiedel bis Garmisch doch recht verschieden sind. Und dann muss ich diese Positionen höheren Orts vertreten, also meistens gegenüber der Staatsregierung oder bei Verbänden etc.

Als wie groß schätzen Sie den Einfluss des Landkreistags ein, wenn es um neue Gesetzgebungen geht? Werden Sie gehört?

Die bayerische Staatsregierung hat die Zusammenarbeit mit den Kommunen quasi im genetischen Code. Das heißt, wir werden gehört, und ich darf behaupten, das ist zum Nutzen von beiden Ebenen. Dass wir nicht mit allen Forderungen immer durchdringen können, ist natürlich auch klar.

Macht das Amt Spaß? Und wenn ja: Warum?

Sagen wir, die Arbeit macht große Freude. Lustig ist sie nicht immer, zum Teil muss sehr ernsthaft und ausdauernd um Positionen gerungen werden. Aber man bekommt dadurch auch Einblick und Verständnis für die Interessen anderer Ebenen. Man muss über den eigenen Kirchturm hinaus schauen, ohne aber die eigenen Interessen hintanzustellen.

Es kommen wieder deutlich mehr Asylbewerber in Deutschland an, mithin auch in der Region. Ist die Unterbringung zu schaffen? Wird es wie angekündigt zu Beschlagnahmungen kommen?

Ich mache mir über diese Frage sehr ernsthafte Sorgen. Natürlich sind wir trotz aller Krisen ein Land, dem es immer noch vergleichsweise gut geht. Wir sind bereit zu helfen. Wir müssen aber überlegen, ob wir dafür langfristig wirklich die Ressourcen haben. Es geht ja in Wahrheit nicht um kurzfristiges Aushelfen in einer Notlage, etwa nach einer Katastrophe oder Ähnlichem. Vielmehr wollen die allermeisten Zuwanderer auf Dauer bei uns bleiben und haben in diesem Ansinnen auch faktisch Erfolg, auch dann, wenn sie eigentlich kein Bleiberecht haben. Das können wir nicht unbegrenzt schaffen, zumal in einer Region, in der auch die einheimische Bevölkerung größte Schwierigkeiten hat, Wohnraum zu finden. Und das Hineinzwängen von Tausenden Personen auf Pritschen in irgendwelchen Hallen ist keine Dauerlösung. Weder für uns noch für die Menschen, die zu uns kommen. Das Wort „Beschlagnahme“ macht merkwürdigerweise Furore, obwohl es 2014/15 mehrfach vorgekommen ist. Wir werden niemandem sein Häuschen wegnehmen, wie das teilweise kolportiert wurde.

Der Landkreis steht finanziell vor einer herausfordernden Zeit. Dabei sind die allermeisten Aufgaben Pflichtaufgaben. Sehen Sie überhaupt Sparpotenzial?

Es ist eng geworden. Man spart ja nicht, indem man etwa die Sozialausgaben niedrig ansetzt. Rechtsansprüche müssen nun mal erfüllt werden. Nennenswertes Gestaltungspotenzial ist im Personennahverkehr und bei den Schulen. Beides sind Bereiche, in denen im Kreistag Konsens herrscht, dass wir nicht wieder zerstören wollen, was wir aufgebaut haben. Gerne wird immer das Personal gekürzt. Das kann man schon machen, dann darf man sich aber nicht wundern, wenn die Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger lang sind. Ganz zu schweigen von neuen Belastungen, die man uns ständig überträgt. Ich nenne nur das Wohngeld, bei dem immens lange Wartezeiten schon jetzt vorprogrammiert sind.

Klimawandel und Energiekrise sind die großen Themen dieser Tage. Hätte der Landkreis in der Vergangenheit mehr in Sachen Autarkie erreichen können?

Bis jetzt (das soll auf Betreiben des Landkreistags geändert werden) durften die Landkreise Energie nur für den Eigenbedarf erzeugen. Das heißt: Photovoltaik auf die Dächer der Landkreisliegenschaften, das war’s dann fast schon. Und auch das ging nur, wenn es nicht grob unwirtschaftlich war. Wenn Sie mit dem Landkreis seine Bürgerinnen und Bürger meinen, dann entzieht sich das unserem Einfluss. Vielleicht war die Förderung nicht so, dass sich die Erzeugung für den Einzelnen rentiert hat. Und das Pendant, die Energieeinsparung, war ja auch ein frommer Wunschtraum angesichts der Tatsache, dass die Welt immer mehr Stromverbraucher erzeugt und nicht weniger. Selbst der simple Haustürschlüssel geht heute bei vielen elektrisch.

Sie werden (heute) 60 Jahre alt. Was würden Sie sich selbst wünschen?

Gesundheit und weiter die Unterstützung im Amt und daheim, damit wir noch was voranbringen.

Als Landrat haben Sie gefühlt unendlich viel Erfahrung. Machen Sie heute Dinge anders als zu Beginn?

Ja, ich hüpfe nicht mehr über jedes Stöckchen, das man mir hinhält. Und ich nehme mir mehr Zeit als früher zum Nachdenken. Das wäre ein Geburtstagswunsch an alle Politiker(innen) dieser Welt: Nicht immer mehr, immer schneller rudern, auch mal schauen, wo man hinfährt.