Referent für Katastrophenschutz: So sorgt man richtig für den Blackout vor

Von: Lisa Fischer

Teilen

Andreas Lohde ist Referent für Katastrophenschutz im Stadtrat. © mm

Die Stadt Fürstenfeldbruck hat einen Flyer zum Thema Blackout herausgegeben. Der Katastrophenschutzreferent erklärt, was man im Haus haben sollte

Fürstenfeldbruck – Was passiert, wenn in der Stadt und darüber hinaus der Strom ausfällt und wie können die Bürger vorsorgen? Diese und weitere Fragen beantwortet ein Flyer zum Thema „Blackout“, den die Stadt herausgegeben hat – allen voran OB Erich Raff und der Referent für Katastrophenschutz, Andreas Lohde. Was die Fürstenfeldbrucker auf jeden Fall zuhause haben sollten, erklärt Lohde im Tagblatt-Interview.

Herr Lohde, Blackout und Brownout heißt, dass die Stromversorgung länger ausfällt. Was bedeutet „länger“ und für wie viele Tage sollte ich vorgesorgt haben?

Grundsätzlich ist ein Brownout wahrscheinlicher als ein Blackout. Der Brownout reicht von wenigen Minuten bis mehrere Stunden, kann aber mehrmals am Tag angekündigt werden. Der Blackout ist eine längere Geschichte von drei bis sieben Tage, an denen die Versorgung ausfällt.

Was bedeutet es, wenn es keinen Strom gibt?

Es ist ja nicht nur das Licht. Vielmehr bedeutend ist, dass unsere komplette Kommunikationsstruktur zusammenbricht. Heißt keine Telefone, keine Handys, kein Internet, kein Fernsehen, kein Digitalradio – selbst der digitale Funk funktioniert nicht mehr. Es funktionieren nur noch analoge Geräte. Die Feuerwehr Bruck hat zum Glück für solche Fälle alte Geräte aufgehoben. Für eine Telefonkommunikation bräuchten wir ein Satellitentelefon. Geldautomaten werden kein Geld mehr auswerfen, weshalb wir empfehlen, Bargeld in Höhe eines Wocheneinkaufs zuhause zu haben.

Was sollte man unbedingt zuhause haben?

Wenn man sich ein paar Tage versorgen kann, ohne dass man irgendwo einkaufen muss, dann ist gut vorgesorgt. Es muss ja nicht das Festtagsmenü sein, sondern einfach genügend Essen und Trinken zuhause haben. Auch Medikamente, auf die ich angewiesen bin, sollte ich ausreichend vorrätig haben. Des Weiteren sind Hygieneartikel und Taschenlampen wichtig. Und wer noch das alte Rucksackradio oder Kofferradio zuhause hat, der kann analog über UKW Radiosender empfangen und damit Informationen bekommen.

Woher weiß ich, wann ich das Radio einschalten soll?

Dafür gibt es einen Hinweis, zum Beispiel über unsere neuen Sirenenanlagen. Aktuell werden neun im Stadtgebiet installiert. Ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton fordert dazu auf, sich in Sicherheit zu begeben und das Lokalradio einzuschalten, um auf Informationen zu warten. Allerdings könnten auch über die Sirenenanlagen Durchsagen gemacht werden. Die Anlagen funktionieren natürlich unabhängig vom Stromnetz.

Wie sieht es aus bei Notstromaggregaten – sollte man sich damit ausrüsten?

Ich sag mal so: Im Normalfall bekommt man mit einem Gaskocher eine warme Mahlzeit hin, kann Nudelwasser und Tee kochen. Beim Heizen sieht es etwas anders aus. Wer zuhause einen Ofen hat, kann auch hier ohne Strom für Wärme sorgen, denn ohne Strom funktioniert auch die Zentralheizung nicht, weil ohne Strom die Pumpen das warme Wasser nicht durch die Heizkörper pumpen. Ob es sich lohnt, dafür ein Aggregat zu beschaffen, hängt von der Wohnsituation ab und muss letztlich jeder selber wissen. In einer Etagenwohnung macht es wohl wenig Sinn.

Den Flyer zum Thema

„Blackout – Vorsorge und Handeln bei Stromausfall“ gibt es im Rathaus oder als Download unter www.fuerstenfeldbruck.de, Rubrik „Aktuelles“.

Auch interessant: Vorsorge für einen möglichen Blackout: Aufruf des Landrats an die Bevölkerung

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.