Mehr Hörner, andere Ausrichtung: Nach Sirenen-Test wird nachjustiert

Von: Thomas Steinhardt

Katastrophenschutzreferent Andreas Lohde. © Weber

Nach dem Sirenen-Test am Freitag in Fürstenfeldbruck haben die Verantwortlichen einige Erkenntnisse gewonnen. An einigen Stellen wird nachjustiert.

Fürstenfeldbruck – Für den Test sei der Freitag ein schlechter Tag gewesen, resümiert Brucks Feuerwehr- und Katastrophenschutzreferent Andreas Lohde, der das Sirenen-Warnsystem initiiert hat. Denn es herrschte starker Wind, es gab teils orkanartige Böen. Daher habe man die quasi verwehten Sirenen-Töne sogar in Maisach gehört – und in Teilen Brucks nicht so stark wie gedacht.

Die Sirenen einfach lauter zu drehen, sei nicht möglich, erklärt Lohde. In der Buchenau sollen nun aber die Hörner der Sirene von jetzt sechs auf dann zwölf verdoppelt werden, sodass die Hörbarkeit steigt. Die Sirene am Landratsamt soll neu ausgerichtet werden. Die Platzierung der insgesamt neun Sirenen im Stadtgebiet sei aufgrund eines Schallgutachtens erfolgt, erklärt Lohde. Der Test zeige, dass Nachjustieren nötig sei. Am 19. März sei ein weiterer Probe-Alarm (dann bayernweit) geplant.

Wie Lohde betont, werden die Sirenen für die Stadtteile Puch, Aich und Gelbenholzen natürlich nachgerüstet. Der Fliegerhorst werde wohl nach Abzug des Militärs ausgestattet.

Im ersten Aufschlag habe man sich für die Ausrüstung der Stadt entschieden, da es leichter sei, Menschen in einem Dorf zu warnen. Die Feuerwehr verfüge ja auch über eine mobile Sirene, erinnert Lohde.

Was nun aber sollten Menschen tun, wenn es sich mal nicht um einen Probe-Alarm handelt, sondern um einen Ernstfall? Die Sirenen sollen in erster Linie aufmerksam machen, sensibilisieren. Im Ernstfall gelte es, den gesunden Menschenverstand auf 100 Prozent zu stellen, sagt Lohde. Und: Sich in Sicherheit bringen, Nachbarn warnen und auf weitere Infos etwa via Radio warten.

