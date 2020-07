Kette reißt - Radfahrerin muss nach Sturz ins Krankenhaus

Unglaubliches Pech hatte eine Radfahrerin in Puch. Wegen vieler unglücklicher Umstände stürzte sie so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste.

Puch - Am Mittwoch (29. Juli) gegen 16 Uhr stürzte eine 57-jährige Radfahrerin auf dem Herrenweg so schwer, dass sie mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus musste. Das berichtet die Polizei.

Die Fürstenfeldbruckerin war mit ihrem Radl in Richtung Puch unterwegs, als ihr die Fahrradkette riss. Zu allem Unglück verfing sich dann auch noch ein Kabel in den Speichen des Fahrrads. Die 57-Jährige stürzte.

Dabei zog sie sich Prellungen im Gesicht zu. Weil eine im Fahrradkorb mitgeführt Glasflasche bei dem Sturz auch noch zu Bruch ging, erlitt die Frau auch noch tiefe Schnittwunden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

