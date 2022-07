Schöner, heller, größer: Sanierung der Zulassungsstelle startet

Von: Sabine Kuhn

Die Fassade wird mit viel Glas und Holz neu gestaltet. Wartende können künftig von drinnen ihr Auto auf dem Parkplatz sehen. Visualisierungen: Kampik Architekten © Visualisierungen: Kampik Architekten

Schöner, heller, größer soll die Kfz-Zulassungsstelle Fürstenfeldbruck werden, damit die Kunden sich wohler fühlen – und alles schneller abgewickelt werden kann. Doch bis es soweit ist, müssen Autofahrer und Mitarbeiter noch eine Umbauphase mit Einschränkungen hinter sich bringen.

Fürstenfeldbruck – Wegen des Umbaus bleibt die Zulassungsstelle von 27. Juli, 12 Uhr, bis einschließlich 1. August komplett geschlossen. Ab 2. August können Fahrzeuge im Haupthaus des Landratsamtes an der Münchner Straße angemeldet werden. Dort residiert die Kfz-Zulassungsstelle, bis die Bauarbeiten am Standort in der Hasenheide beendet sind.

Raumbedarf hat sich seit 1986 verändert

Das am Rudolf-Diesel-Ring aktuell genutzte, 35 Jahre alte Gebäude mit Großraumbüro entspricht längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Vor allem der Warte- und Empfangsbereich für Kunden gilt als unzulänglich. Auch dem Raumbedarf für die seit der Eröffnung des Gebäudes 1968 deutlich gestiegene Zahl der Mitarbeiter müsse Rechnung getragen werden.

Energetische Sanierung inbegriffen

Durch bauliche Optimierungsversuche entstanden 2015 zwar einige separate Büroeinheiten hinter der Schalterhalle. Diese entpuppten sich jedoch nur als Teillösung. So fällte der Kreistag am 26. Juli den Grundsatzbeschluss über einen Erweiterungsbau für das Gebäude der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Hasenheide. Die ebenfalls notwendig gewordene energetische Sanierung des Bestandsgebäudes machte zusätzlich einen Umbau des markanten Baus erforderlich.

Für die Kunden entsteht nun eine moderne Eingangs- und Empfangssituation. Die tageslichtdurchflutete Atmosphäre des Wartebereichs sorgt für einen angenehmen Aufenthalt. Wartende haben durch die bodentiefen Fenster die Möglichkeit ihr Fahrzeug im Blick zu behalten. Für Fragen steht qualifiziertes Personal am Empfang bereit.

Fassade hält Wetter und Schädlingen stand

Die tragende Konstruktion des 300 Quadratmeter großen Erweiterungsbaus besteht aus Holzelementen. Die Fassade ist von den Architekten als vorgestellte Holzfassade mit karbonisiertem Lärchenholz konzeptioniert. Das Holz erhält dadurch eine dauerhafte Farbgebung, wird resistent gegen Schädlinge und äußerst beständig – auch gegen Witterungseinflüsse, so das Landratsamt. Auch die Haustechnik wird auf den neuesten Stand gebracht.

So soll die Zulassungsstelle künftig aussehen: Im Inneren entsteht mehr Platz für Büros und ein modernisierter Wartebereich. Die charakteristische Säulen-Konstruktion bleibt erhalten. © Visualisierungen: Kampik Architekten

Zum Einsatz kommen demnach nachhaltige, energiesparende und klimafreundliche Technologien wie eine Grundwasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Solaranlage. Das vorhandene Grundwasser dient nicht nur der Wärmeerzeugung sondern auch der Kühlung in den Sommermona-ten. Öffentliche Fördermittel werden beantragt.

Sechs Millionen Euro Kosten

Der Landkreis stellt für das Projekt insgesamt rund sechs Millionen Euro zur Verfügung. Der Bauantrag für die Gesamtmaßnahme wurde im Dezember 2021 bei der zuständigen Stadt Fürstenfeldbruck eingereicht. Durch die Modernisierung der Haustechnik und die Umstellung auf nachhaltige und energieeinsparende Technik steigen die Baukosten von ursprünglich angedachten 4,5 Millio-nen Euro auf aktuell rund sechs Millionen Euro. Darin sind neben den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an der Fassade und an der Oberlichtpyramide auch die Erneuerung der Fenster und Brüstungen, neue Trennwände, Türen, Bodenbeläge und vieles mehr enthalten. enthalten.

Im November 2023 soll alles fertig sein

Beginnen soll der Umbau im September. Derzeit wird von einer 15-monatigen Bau-zeit ausgegangen. Dann könnte das sanierte und erweiterte Gebäude in der Hasenheide voraussichtlich im November 2023 wieder in Betrieb gehen kann. Neben der Zulassungsstelle soll dort dann die derzeit ebenfalls ausquartierte Führerscheinbehörde wieder einziehen.

Zulassung auch in Nachbarlandkreisen

Im Ausweichquartier im Landratsamt, Münchener Straße 32 in Fürstenfeldbruck erfolgt der Zutritt über den Eingang Ost. Für die Zeit der Bauphase stehen den Kunden neben der Online-Kfz-Zulassung für eine Vielzahl der Zulassungsvorgänge auch die Zulassungsstellen benachbarter Landkreise im Rahmen der „Erweiterten Zuständigkeit“ zur Verfügung. Informationen hierzu sind vorab telefonisch oder online direkt bei den jeweiligen Partner-Behörden erhältlich.

Im Internet

Weitere Infos zur Online-Zulassung unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/kfz-zulassung/wunschkennzeichen sowie zur „Erweiterten Zuständigkeit“ unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/kfz-zulassung/erweiterte-zustaendigkeit-ewz.

