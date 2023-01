Kiesabbau: Rodung in Rothschwaige beginnt - 16 Hektar Wald müssen weichen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Thomas Vilgertshofer und Thomas Ottl von der Firma, die den Kies abbauen will. © st

Im Rothschwaiger Forst werden ab sofort an die 16 Hektar Wald gerodet, um dann Kies abbauen zu können. Versuche, die Abbau-Fläche aus dem Wald hinaus zu verlegen, sind gescheitert.

Fürstenfeldbruck – Die Genehmigung zum Kiesabbau auf der fraglichen Fläche im Süden des bestehenden Kieswerks am Ortsrand von Bruck Richtung Aich liegt seit langem vor. Vor zwei Jahren allerdings formierte sich Widerstand, weil um die 16 Hektar Wald weichen müssen – das entspricht etwa einer Größe von 16 großen Fußballfeldern.

Verlegung der Abbaufläche ist gescheitert

Ein Aktionsbündnis bildete sich – und es entstand die Idee, die Abbaufläche zu verlegen. Das ist aber gescheitert, wie Thomas Vilgertshofer jetzt sagte. Der Bauunternehmer ist auch Geschäftsführer der Kiesgrubenrekultivierung Oberbayern GmbH (KRO), die den Kies abbauen möchte. Vilgertshofer betont: Die Stadt Fürstenfeldbruck habe sich wirklich um die Alternativfläche bemüht. Allein die Tatsache, dass mit 25 verschiedenen Eigentümern gesprochen werden musste, habe die Sache nicht erleichtert. Dazu kommt, dass in dem Bereich wohl Hügelgräber liegen. Kurz: Die Alternative habe nicht realisiert werden können..

Erste Fläche schon gerodet

Daher habe sich die KRO nun entschieden, das genehmigte Abbaugebiet, das den bayerischen Staatsforsten gehört, in Angriff zu nehmen. Eine erste Teilfläche ist bereits gerodet, in drei Abschnitten geht es dann Stück für Stück von Osten nach Westen weiter. Das Holz geht in den Verkauf an Sägewerke beziehungsweise wird zu Hackschnitzeln verarbeitet.

Die Sperrschilder werden bald wieder verschwinden. © mm

Ein Sprecher der Staatsforsten betont: „Natürlich freuen wir uns nicht, dass wir den Wald verlieren.“ Auf 60 Prozent der betroffenen Flächen stünden Fichten, nur um die fünf Prozent seien jüngerer Eichenbestand. Es handele sich insgesamt um einen 08/15-Wald, in den in den vergangenen Jahren nichts mehr investiert worden sei, sagte der Vertreter der Staatsforsten. Er würde, wie andernorts im Rothschwaiger Forst, ohnehin umgestaltet werden. Angesichts von 2000 Hektar Wald seien 16 Hektar in der Abwägung betrachtet vertretbar.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

So betrachtet sei der Wald verschmerzbar, zumal in 15 Jahren wieder aufgeforstet sein werde. Dann mit Bäumen, die mit den Herausforderungen des Klimawandels zurecht kommen sollen

Mehr Humus

Bei der Rekultivierung werde man sogar für eine dickere Humusschicht sorgen als sie jetzt vorhanden ist, sagte Vilgertshofer Mit-Geschäftsführer Thomas Ottl. Die Rekultivierung werde Zug um Zug erfolgen. „Wir beuten aus, füllen auf und stellen den Oberboden wieder her“, sagte Thomas Vilgertshofer. Er betonte: Kiesabbau vor Ort sorgte für kurze Lieferwege, am Standort werde Betonrecycling betrieben und Kies sei nun mal für den Bau unerlässlich. Der Kies werde vor Ort zu Beton verarbeitet oder bearbeitet veräußert, sodass Transporte zu externen Nachbearbeitungsstätten wegfallen.

Gebaggert wird zehn Meter tief

Vilgertshofer verwies außerdem auf bereits erfolgte Rekultivierungen Richtung Straße. Auf solchen Flächen lebten jetzt beispielsweise Wechsel- und Kreuzkröten, nur „weil wir uns darum kümmern“, sagte Ottl. Er unterstrich: Bei der Ausbeutung – gebaggert wird zehn Meter tief – werden artenschutzrechtliche Auflagen einzuhalten sein. So sollen etwa Eidechsen eingesammelt und umgesiedelt werden.

Die jetzt aktuelle Sperrung von Wegen soll in kürzester Zeit wieder aufgehoben werden, wie ein Sprecher der bayerischen Staatsforsten sagte. Die Haupt-Verbindungen in dem Gebiet werden bis auf den Weg südlich des Kieswerks vom Abbau nicht tangiert und bleiben auch währen der Ausbeutung benutzbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.