Kiesabbau Rothschwaiger Forst: Unternehmer handelt legal

Von: Lisa Fischer

Vor rund zwei Wochen haben die Rodungen im Rothschwaiger Forst begonnen, zum Ärger einiger Bürger. ARCHIVFOTO © mm

Großer Aufschrei in der Stadt Fürstenfeldbruck bis weit in den Landkreis hinein: Als vor rund 14 Tagen bekannt wurde, dass Rodungen für den Kiesabbau im Rothschwaiger Forst begonnen haben, gab es vielerorts Protest.

Fürstenfeldbruck – Nun sprachen in der Stadtratssitzung am Montagabend Mitglieder, Stadtverwaltung – und auch der Unternehmer Klartext.

Die Kiesgrubenrekultivierung Oberbayern GmbH (KRO) um die Geschäftsführer Thomas Vilgertshofer und Thomas Ottl stand in den vergangenen zwei Wochen oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Innerhalb des Stadtrats waren die Mitglieder empört, dass sie von dem Start des Abbaus nichts wussten.

Ein paar Tage vor der Stadtratssitzung setzte der OB einen „mündlichen Bericht“ über den Kiesabbau Rothschwaiger Forst auf die Tagesordnung. Bevor sich die Stadtrats-Mitglieder im Kleinen Sitzungssaal des Veranstaltungsforums dazu äußern konnten, übergab Raff an den Rechtsanwalt der Stadt, Gerhard Spieß, das Wort, der die rechtliche Ausgangslage erklärte.

Rechtsanwalt der Stadt: Abbau ist legal

Generell sei das Vorhaben legal, sagte Spieß. Vor Jahren wurden die vorrangigen Gebietsflächen für Kiesabbau im Regionalplan auf Betreiben der Stadt geändert. Sie wurden verlagert an den Ort, wo jetzt der Kiesabbau im Rothschwaiger Forst stattfindet, sagte Spieß. Damit bestünde eine „bestandsfähige Abbaugenehmigung“ sagte der Rechtsanwalt.

Es gäbe zwei Voraussetzungen, um den Kiesabbau an andere Stelle verlagern zu können. Zum einen müsse der Regionalplanungsverband planerisch tätig werden. Zum anderen müsste das Unternehmen seine Abbaugenehmigung zurückgeben, so Spieß. Letzteres fordere eine gewisse Freiwilligkeit und würde man als Unternehmer wahrscheinlich nicht tun, wenn man nicht eine gleichwertige Alternative bekomme, so Spieß.

Selbst wenn KRO die Genehmigung zurückgeben würde, wäre das Thema Kiesabbau in der Rothschwaige noch nicht vom Tisch. Denn im Regionalplan sei das Gebiet ja weiterhin als vorrangige Fläche zum Kiesabbau ausgezeichnet. Die nächste Genehmigung für Kiesabbau könnte somit bald erneut beantragt werden. „Die Handlungsmöglichkeiten der Stadt, hier etwas zu planen, sind äußerst beschränkt“, schloss Rechtsanwalt Spieß seinen Vortrag. „Es ist im Grunde nicht möglich, dort Kiesabbau zu verhindern.“

Nach Wortmeldungen aus dem Gremium, der Vorgang von KRO sei nicht der korrekte Stil (Christian Götz, BBV) und, dass man die anderen zwei Drittel der 16 Hektar Wald noch retten sollte (Alexa Zierl, ÖDP) beantragte Franz Höfelsauer (CSU) Rederecht für den anwesenden KRO-Geschäftsführer Thomas Vilgertshofer.

Weniger Wald gerodet als bislang behauptet

Dieser stellte zu Beginn richtig, man habe nicht das so oft erwähnte „ein Drittel des Waldes“ umgeschnitten, sondern ein Sechstel. Aktuell hätten die Staatsforsten in der Rothschwaige zweieinhalb Hektar gerodet. „Dass wir 14 000 Bäume entlang der Staatsstraße gepflanzt haben, davon redet niemand“, sagte der KRO-Chef.

Dass sein Unternehmen in den Medien als Buhmann dastünde und der Betrieb schlecht gemacht werde, sei unmöglich und unfair. „Es wurde damals ein Vertrag mit der Stadt geschlossen, dass man in den Rothschwaiger Forst geht.“

Verträge mit Firmen müssen erfüllt werden

Man sei bemüht gewesen, das Gebiet nochmal in Richtung der Alternativflächen zu verlegen. „Wir können aber nicht bis auf die letzte Minute warten“, sagte Vilgertshofer. Es geben auch Verträge mit Firmen, die erfüllt werden müssten. „Da kann man nicht bis auf den letzten Kubikmeter warten.“ Und zuletzt stellte Vilgertshofer klar, dass über das ganze Verfahren Behörden wie das Landratsamt und der Untere Naturschutzbehörde informiert wurden und artenschutzrechtlich begleitet wurde.

