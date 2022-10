Kinderhaus der Gnadenkirche ist eingeweiht

Die neuen Räume im evangelischen Kinderhaus laden zum Spielen ein: Pfarrer Matthias Biber (v.l.), Leiterin Olga Marx und Kirchenvertrauensmann Dieter Bindig bauen mit den Mädchen und Buben mit Magneten. © peter weber

Die Zeit des Improvisierens in der evangelischen Gnadenkirche ist vorbei: Das frisch sanierte und erweiterte Kinderhaus ist mit einem Gottesdienst eingeweiht worden.

Fürstenfeldbruck – Ihre neue Heimat haben die 99 Mädchen und Buben bereits in Beschlag genommen.

In der Gnadenkirche war es proppenvoll: Alle Sitzplätze waren belegt, und ein paar Besucher mussten sich mit Stehplätzen zufriedengeben. Kein Wunder, schließlich gab es Grund zum Feiern. Nach mehrjähriger Planungs- und Bauphase konnte das instandgesetzte und vergrößerte evangelische Kinderhaus der Gnadenkirche eingeweiht werden.

Beste Voraussetzungen

In den neuen Räumlichkeiten, die „fristgerecht am 6. September in Betrieb genommen wurden“, wie Pfarrer Matthias Biber betont, finden zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen Platz. Daneben verfügt das Kinderhaus unter anderem über Schlafräume, eine Kinderküche und einen Turnraum zum Austoben. Beste Voraussetzungen also für die 99 Mädchen und Buben, die von 16 Mitarbeitern unter der Leitung von Olga Marx betreut werden.

Der Festakt wurde mit einem vom Posaunenchor musikalisch umrahmten Gottesdienst begonnen. Anschließend leitete Pfarrer Matthias Biber süffisant zu den Gruß- und Dankesreden über: „Wir starten mit ein paar guten Worten. Sie halten’s noch aus. Wir schaffen das!“ Oberbürgermeister Erich Raff freute sich über die termingerechte Fertigstellung und sicherte bei Bedarf zusätzliche finanzielle Unterstützung zu. Sanierung und Anbau kosteten insgesamt rund 4,5 Millionen Euro, von denen die Stadt 3,8 Millionen Euro geschultert hatte.

Gewettet - aber nicht auf den FCB

Auch Dekan Markus Ambrosy zeigte sich hocherfreut über die Einhaltung des Zeitplans. Er musste eingestehen, hier gewettet zu haben: „Gott sei dank nicht auf den Sieg des FC Bayern München gestern Abend.“ Aber eben gegen die pünktliche Fertigstellung des neuen Kinderhauses. Publikumswirksam überreichte Ambrosy Pfarrer Biber einen Teil seiner Wettschulden in Form von zwei „sogenannten Männerhandtaschen“ – zwei Six-Pack-Bier. Er versicherte sogleich, dass sich der Rest im Auto befände. Standesgemäß handelte es sich beim Wetteinsatz um ein Tragl Weltenburger Klosterbräu.

Anke Wittekindt, die für Bau und Liegenschaften im Kirchengemeindeamt verantwortlich ist, Dieter Bindig, der Vertrauensmann der Gnadenkirche, und Kinderhaus-Leiterin Olga Marx lobten die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Daraufhin wurde symbolisch der Schlüssel des Kinderhauses an Pfarrer Biber ausgehändigt. Der Architekt Franz Balda hatte hierfür einen rund 1,5 Meter langen Holzschlüssel vorbereitet, dessen Griff der Silhouette der Gnadenkirche entsprach.

Fachkräfte fehlen

Anschließend konnten die Besucher sich im Rahmen des Gemeindefestes die neuen Räumlichkeiten anschauen. Auch für Verpflegung war gegen eine Spende gesorgt.

Die Stadt Fürstenfeldbruck investiert seit einigen Jahren vermehrt in den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, denn noch immer fehlen Plätze, und die Warteliste ist lang. Mit der Einweihung des vergrößerten evangelischen Kinderhauses ist man der Lösung wieder ein Stück näher. Allerdings ändert die Ausweitung an Räumlichkeiten nichts am Problem des Fachkräftemangels. Derzeit können nicht alle Stellen in Fürstenfeldbruck besetzt werden. (Patrick Tietz)

