Kinosommer geht in die nächste Runde

Von: Ingrid Zeilinger

Bei Anbruch der Dunkelheit beginnt das Kino-Erlebnis im Stadtsaalhof des Veranstaltungsforums. arichv © Weber

Die große Leinwand ist aufgebaut, Liegestühle und überdachte Plätze warten auf Besucher: Der Fürstenfelder Kinosommer geht vom 3. bis 20. August in die nächste Runde. 18 Filme aus allen Genres stehen zur Wahl. Und an einen Tag herrscht Festival-Flair in Fürstenfeld.

Fürstenfeldbruck – August ist Kinozeit in Fürstenfeld. Während viele Veranstaltungen eine Pause einlegen, gehört der Stadtsaalhof den Cineasten. 18 Höhepunkte werden auf der Leinwand flimmern, kündigt Organisator Tom Blum an. Dabei hatte er die Qual der Wahl – ganz im Gegensatz zu den vergangenen Jahren.

War es nach dem Corona-Lockdown schwierig, ausreichend attraktive Filme zu bekommen, so ist das Angebot nun fast zu groß. „Es gibt aktuelle eine wahre Flut an Filmen im Kino, die wir in den 18 Tagen gar nicht bewältigen können“, berichtet Blum. Daher würden viele kleine Perlen vom Publikum unentdeckt bleiben – leider, wie er sagt. Er versuche, eine gute Mischung zu finden. Programmvielfalt ist die Devise. „Ich halte wenig davon, die zwei oder drei Kassenschlager dann mehrfach ins Programm zu nehmen“, sagt Blum. Daher gebe es ausschließlich Höhepunkte – für jeden Geschmack sei etwas dabei.

Die meisten Filme kennt Blum – ausgenommen die aktuellen Neustarts. Denn die Planungen brauchen einige Monate Vorlaufzeit, so dass auch ungesehene Titel im Spielplan stehen. Etwa „Elvis“ oder „Der beste Film aller Zeiten“. „Auch Minions ist für uns im Stadtsaalhof eine persönliche Premiere“, berichtet Blum.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Kinosommers ist das Bavarian Outdoor Festival am 18. August. Man wolle ein klein wenig Festivalcharakter präsentieren, erklärt der Kinosommer-Organisator. Zu sehen sind spektakuläre Kurzfilme rund um das Thema Klettern, Radfahren und Skifahren, live auf der Bühne moderiert. „Wo passt es besser, Filme über sportliche Passionen im Freien zu erleben, als im Open-Air-Kino?“, fragt Blum. Zudem gibt es eine Verlosung.

Das Programm (siehe Kasten) wurde um einen Tag verlängert. Und am Ende kann das Publikum wieder seinen Wunschfilm küren. Der Streifen mit den meisten Stimmen läuft zum Abschluss erneut. „Das kam in der Vergangenheit gut an und ist für uns die Gelegenheit, flexibler auf den Publikumsgeschmack zu reagieren“, sagt Blum. Sitzen können die Besucher auf Liegestühlen, Bierbänken und überdachten Plätzen. Essen und Trinken gibt es am Kiosk, Crepes-Stand und an der Bar.

Die Vorstellungen beginnen bei Anbruch der Dunkelheit, in der ersten Woche gegen 21.15 Uhr und dann gegen 21 Uhr. Die Karten kosten im Freibereich und auf den Liegestühlen zehn, ermäßigt acht Euro, für einen Platz auf der überdachten Tribüne zahlt man zwölf, ermäßigt zehn Euro. Für Dauergäste gibt es eine Stempelkarte, nach sieben Besuchen erhalten sie eine Freikarte. Bezahlen kann man – außer am Foodtruck – inzwischen auch mit EC-Karte. Infos und Tickets gibt es auf der Internetseite www.ffb-kinosommer.de. Die Abendkasse öffnet um 20 Uhr.

