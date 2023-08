20 Jahre Kinosommer bei Regen und Sonnenschein: Blockbuster und kleine Filme in Fürstenfeld

Von: Andreas Daschner

Teilen

Eng ging’s zu auf den überdachten Plätzen. Zwar setzte der Regen am Sonntag pünktlich zum Filmstart aus, zwischendurch regnete es aber immer wieder mal. © Peter Weber

Es begann mit „Der Schuh des Manitu“. Der Film von Bully Herbig war der Erste, der 2003 im Fürstenfelder Kinosommer gezeigt wurde. Seit 20 Jahren begeistert Tom Blum Kinofans mit seinem Open-Air-Kino im Klosterhof – mit filmischen Höhen und meist wetterbedingten Tiefen.

Fürstenfeldbruck – Franz Xaver Gernstl sitzt in seinem Auto. Es regnet. Aus dem Off hört man seine Stimme. Filme machen sei nicht immer ein Vergnügen, sagt er. Es ist eine Szene aus Gernstls zweitem und nagelneuem Kinofilm „Gernstls Reisen – Auf der Suche nach irgendwas“. Offiziell kommt der neue Film erst im Oktober in die deutschen Kinos. In Fürstenfeld gab es bereits am Sonntag beim Kinosommer die Vorab-Premiere – in Anwesenheit des Regisseurs Gernstl.

Mit dabei: Filmemacher Franz Xaver Gernstl. © Peter Weber

Dem könnte Tom Blum, der das Open-Air-Kino seit 20 Jahren organisiert, an diesem Abend erwidern: Auch Filme vorführen ist nicht immer leicht. Denn wie in der beschriebenen Szene regnet es kurz vor Filmbeginn auch in Fürstenfeld. Die Stuhlreihen im Freien sind fast komplett frei. Lediglich eine Frau trotzt unter einem Schirm dem Wetter.

Immerhin drängen sich im überdachten Bereich der nach außen geöffneten Stadtsaalbühne die Gernstl-Fans. Darunter auch Christina und Roman Treml. Die beiden Brucker sind trotz der langen Geschichte des Kinosommers heuer zum ersten Mal dabei. Aber das hat einen guten Grund: „Wir sind erst vor Kurzem hierhergezogen“, erzählt Christina Treml.

Premiere beim Kinosommer: Die neu zugezogenen Christina und Roman Treml waren zum ersten Mal dabei. © Peter Weber

Auf den Kinosommer wurden sie in der Zeitung und online aufmerksam. Und dann spielte das Leben einen „super Zufall“, wie sie sagen. Denn die Tremls sind große Gernstl-Fans. „Und wir haben in diesem Jahr nur heute Abend Zeit, um ins Open-Air-Kino zu gehen“, sagt Christina Treml. Also genau als Gernstls neuer Film gezeigt wird. Ihrem Mann Roman gefällt das Ambiente des Kinosommers: „Das ganze Klosterareal ist schön.“ Und der Regen? „Wir hatten vorsichtshalber überdachte Plätze gebucht“, sagt Christina Treml. Beim Blick in den Himmel sieht man: Gute Wahl.

Eine Frau trotzte dem Regen auch ohne Dach. © Peter Weber

Zwar reißt die Wolkendecke pünktlich zum Filmbeginn auf. Es regnet aber weiter immer wieder mal. Wie überhaupt der ganze Kinosommer 2023 vom schlechten Wetter geprägt ist. Organisator Blum kennt die Bilder. „In den Jahren 2005 und 2006 war das Wetter so schlecht, da haben wir sogar überlegt, ob wir überhaupt weitermachen“, sagt er.

Taten sie freilich. Denn Blum und sein Team sind echte Cineasten und leben fürs Kino – auch wenn sich in 20 Jahren viel verändert hat. Nicht nur wurde die Filmtechnik von den alten Zelluloid-Filmrollen auf digitale Technik umgestellt – was Blum viel Arbeit und noch mehr Geld gekostet hat. Auch in der Filmindustrie hat sich einiges getan.

„Es gibt immer mehr Filme, heute sind zwölf Neustarts pro Woche üblich“, sagt Blum. Viele kleine Filme würden in diesem Gerausche untergehen. „Für uns ist das ein Grenzgang.“ Denn Blum muss beim Kinosommer auch große Blockbuster zeigen – heuer zum Beispiel den neuen „Indiana Jones“-Streifen. Trotzdem: „So lange wir es uns leisten können, zeigen wir auch die kleinen Filme“, sagt Blum.

Dem Kino-Macher kommt dabei entgegen, dass sich auch die Wünsche der Besucher geändert haben. „Anfangs waren eher die Blockbuster gefragt“, sagt er. Heute seien es deutschsprachige Filme, die immer mehr besucht würden. Zum Beispiel auch von Petra und Helmut Langer aus Aich, die im Stadtsaalhof an der Kinokasse anstehen.

Freuen sich auf das Kinosommerfinale mit dem Eberhofer-Krimi: Petra und Helmut Langer. © Peter Weber

Das Paar ist am Sonntag aber nicht etwa ins Klosterareal gekommen, um die Gernstl-Dokumentation anzusehen. Sie haben sich Karten für das große Kinosommer-Finale am kommenden Samstag besorgt. Dann läuft der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“.

„Wir schauen am liebsten lustige Filme“, erzählt Petra Langer. Ihr Mann Helmut ergänzt: „Filme, bei denen man lachen kann, denn das Leben ist so schon ernst genug.“ Und wie halten sie es mit dem Wetter? „An der Kasse hat man uns gesagt, dass wir überdachte Plätze bekommen, wenn wir rechtzeitig da sind.“ Und genau das werden sie am Samstag dann auch machen, wenn sich das Jubiläumsjahr „20 Jahre Kinosommer“ dem Ende neigt.