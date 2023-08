Skandale nicht der einzige Grund: Kirche sucht Rezepte gegen Austrittswelle

Fürstenfeldbruck

Nach dem Bekanntwerden von diversen Missbrauchsfällen sind auch im Kreis Fürstenfeldbruck viele Gläubige aus der Kirche ausgetreten. Inzwischen scheint die Welle etwas abzuflachen.

Fürstenfeldbruck – Zudem wird deutlich: Die Skandale sind nicht der einzige Grund für den Mitgliederschwund.

Im Landkreis ist die Zahl der Kirchenaustritte im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Aber weiterhin auf sehr hohem Niveau. Vergangenes Jahr sagten sich so viele Menschen wie nie zuvor von der Kirche los. Für viele hatte die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens im Januar 2022 das Fass zum Überlaufen gebracht.

Auf Termin gewartet

Zeitweise waren sogar Standesämter überlastet, was dazu führte, dass Austrittswillige lange auf einen Termin warten mussten. Auch im Landkreis ist die Zahl der Kirchenaustritte seit Jahren hoch. Und auch hier stellt der Jahresanfang 2022 den bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung dar. „Besonders Bürger, die schon länger über einen Austritt nachdenken, entschließen sich beim Bekanntwerden von Skandalen nun auszutreten“, so Susanna Reichlmaier, Pressesprecherin der Stadt Bruck.

Die Kirchensteuer

Für den katholischen Pfarrer Otto Gäng vom Pfarrverband Fürstenfeld liegt der Grund der Austritte vor allem in der Kirchensteuer begründet. Die Missbrauchsskandale kämen da noch dazu. Laut Gäng sei die Ansicht, dass die Kirche die Aufklärung der Skandale nicht schaffe, „gesellschaftlicher Mainstream“. Trotzdem bräuchte es eine bessere Zusammenarbeit mit den Opfern und eine klarere Haltung zu den Tätern.

„Aber es ist schon viel passiert, und das müsste in die Öffentlichkeit getragen werden“, so der Geistliche. An der Kirchensteuer sparen zu wollen ist dem Pfarrer jedoch zu kurzfristig gedacht, denn die lande viel in den sozialen Bereichen: Altenheime, Kindergärten, Krankenhäuser. „Wenn es mit den Austritten so weitergeht, wird sich die Kirche irgendwann aus den sozialen Bereichen zurückziehen müssen. Diese Konsequenz wird es irgendwann einmal geben. Dann steigen die nicht-kirchlichen Steuern“, prognostiziert der katholische Geistliche.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für die Rathäuser stellt die hohe Zahl der Austritte ebenfalls eine Belastung da. Und das, obwohl der Arbeitsaufwand für einen einzelnen Kirchenaustritt im Vergleich zu anderen standesamtlichen Aufgaben geringer sei, wie Martin Lehner vom Standesamt Puchheim erklärt.

+ Nach immer neuen Missbrauchsskandalen treten nach wie vor Gläubige aus den beiden großen Kirchen aus. Die unten angeführten Zahlen betreffen den Zeitraum August 2022 bis August 2023. Türkenfeld August 2022 bis Juli 202 © mm

Denn auch wenn die Zahlen geringer sind als im vergangenen Jahr, sind sie immer noch sehr hoch. In Germering beispielsweise verließen 2021, also vor der Publikation des Gutachtens 364 Bürger die Kirche, im Jahr 2022 stieg die Zahl dann rasant auf 578. Aber auch heuer sind es bisher schon 265 Ex-Christen, die die christlichen Glaubensgemeinden zu verzeichnen haben.

Wiedereintritte

Gelegentlich finden Ausgetretene allersdings auch in den Schoß der Kirche zurück. „Wir haben in Germering ein bis zwei Wiedereintritte pro Jahr“, erzählt der evangelische Pfarrer Michael Lorenz. „Das sind meistens Leute zwischen 40 und 50, die es schön finden, wieder zur Gemeinschaft dazuzugehören.“ Damit die Zahl der Kirchenaustritte künftig geringer ausfalle, müsse man den Menschen zeigen, welchen Stellenwert Kirche im Leben haben könne. „Wir begleiten die Menschen an den wichtigen Lebenspunkten: Bei der Geburt, Hochzeit, Trauerbegleitung und generell der Seelsorge.“

Gegen sexuellen Missbrauch erarbeite man zudem gerade ein Vorsorgekonzept. Bundesweit verließen im letzten Jahr fast eine Million Menschen die Kirche. Von denen entfielen über 520 000 Austritte auf die katholische Kirche, während rund 380 000 Bundesbürger der evangelischen Kirche den Rücken kehrten. (Patrick Tietz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.