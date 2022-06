Kleiderkammer im Modehaus schließt bald - Verein will aber weiter helfen

Von: Ingrid Zeilinger

Die Kleiderkammer des Vereins „Brucker helfen der Ukraine“ . © Weber

Seit über drei Monaten ist die Kleiderkammer des Vereins „Brucker helfen der Ukraine“ im Modehaus Kohl untergebracht. Doch Ende Juli ist Schluss.

Fürstenfeldbruck – Dann sind die Räume wieder anderweitig vermietet. Der Verein will trotzdem weiter helfen – wenn auch in anderer Form.

Unter dem Motto „Wir helfen mal kurz“, hatte ein Kreis um Moritz Hickethier, Florian Weber und Andreas Rothenberger nach Beginn des Ukraine-Krieges ein Netzwerk aufgebaut. Von kurz ist aber inzwischen keine Rede mehr. Denn seitdem engagieren sich viele Ehrenamtliche für Hilfstransporte an die polnisch-ukrainische Grenze, Kleiderausgabe und die Unterstützung der Geflüchteten in der Kreisstadt.

200 Besucher pro Tag

Das Angebot wird dem Bedarf angepasst: Kamen die Flüchtlinge erst täglich ins Modehaus, um neben Kleidung auch Essen von der Bürgerstiftung zu holen, ist die Kleiderkammer inzwischen nur noch drei Tage die Woche geöffnet. Rund 200 Menschen kommen pro Öffnungstag dorthin, berichtet Andreas Rothenberger. Kleidung, Spielsachen und mehr sind noch gefragt – aber nicht nur das. „Das Modehaus wird mittlerweile auch als Treffpunkt genutzt.“ Und diese sozialen Kontakte seien für die Geflüchteten in Fürstenfeldbruck sehr wichtig. „Deshalb wollen wir schauen, dass wir dieses Meet and Greet aufrecht erhalten können.“

Verteilung an andere Kammern

Denn das ehemalige Modehaus steht ab Ende Juli nicht mehr als Treffpunkt und Kleiderkammer zur Verfügung. Im September zieht der Lebkuchenverkauf wieder in die Räume – das wussten die Ukraine-Helfer auch. Daher wird Ende Juli geschlossen, um diesmal in aller Ruhe ausräumen zu können. „Wir werden versuchen, die Kleider an die verschiedenen Kleiderkammern zu verteilen“, sagt Rothenberger. Gleiches gilt für die Sachspenden, die derzeit noch in einer Halle des Bauernhofs Braumiller in Alling liegen – die aber bald für die Ernte gebraucht wird.

Der Verein will aber weiter für die ukrainische Community in der Stadt Ansprechpartner sein. „Wir bleiben als Infoplattform da“, verspricht Rothenberger. Dolmetschen, Behördengänge, Orientierungshilfe – all das ist weiterhin gefragt. Denn inzwischen kommen weniger Flüchtlinge an – im Gegenteil: „Es geht eher in die andere Richtung.“ Also gelte es nun, die Menschen zu unterstützen, die sich hier ein neues Leben aufbauen. Eine Kleiderkammer an einem anderen Ort wird es daher nicht geben. Vielmehr überlege man, einen Treffpunkt einzurichten. Doch spruchreif ist das noch nicht.

Lebensmittel

Bis Ende Juli laufen die Vereinsaktivitäten normal weiter. Einmal im Monat fährt noch ein Transport nach Lublin – erst kürzlich holten sie Krankenhausbetten ab. Zudem werden von den Geldspenden Lebensmittel gekauft – für die Geflüchteten an der Grenze, aber auch für die Tafeln vor Ort. Auch aus diesem Grund seien Geldspenden derzeit am hilfreichsten, erklärt Rothenberger.

Das Netzwerk, das nur mal kurz helfen wollte, ist mittlerweile auf einen festen Kern von rund 120 Menschen angewachsen. Auch mit der Corona-Nachbarschaftshilfe, die die Flüchtlingsunterkunft im Hotel Hasenheide betreut, gibt es eine gute Kooperation. Derzeit läuft die Anmeldung als gemeinnütziger Verein. Damit wird sich auch der Name ändern: Denn unter den Titel „Kurz mal helfen e.V.“ will der Kreis auch nach Kriegsende weiter zusammen bleiben. „Wir haben gemerkt, dass wir eine gute Truppe sind, die anpacken kann.“

