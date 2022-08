Sonnen-Energie von Brucks Dächern

Von: Ingrid Zeilinger

Der Ukraine-Krieg zeigt einmal mehr, wie gefährlich es ist, sich abhängig zu machen. Die Stadtwerke schreiben sich schon länger auf die Fahnen, nachhaltig Strom zu erzeugen. Und auch in der Stadtverwaltung setzt man verstärkt auf Sonnen-Energie – vom Rathaus bis hin zu den Bürgern. Und die Nachfrage steigt.

Fürstenfeldbruck – Wenn die Stadt ihr Ziel, bis zum Jahr 2035 bilanziell klimaneutral zu sein, erreichen will, spielt die Sonne eine starke Rolle. Denn der grüne Strom muss ausgebaut werden, um auf andere Energieträger verzichten zu können. „Brucks größtes Potenzial liegt auf den vielen noch ungenutzten Dächern“, sagt Alexa Zierl (ÖDP), Klimaschutzreferentin im Stadtrat.

Auf jedes neue Gebäude, das die Stadt baut, soll eine Photovoltaik-Anlage. Diesen Beschluss hat der Stadtrat gefasst. Auch bei der Sanierung von Bestandsgebäuden wird geprüft, ob man Solarzellen installieren kann. „Man will Photovoltaik ein stückweit zum Standard machen“, sagt Thomas Müller, ehemaliger Klimamanager im Brucker Rathaus. Zudem versuche man, bei Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen auf Sonnenenergie zu drängen oder festzusetzen – wenn die Stadt darauf Einfluss nehmen kann. Man könne auch eine Kooperation mit Dachdecker-Firmen eingehen, schlägt Zierl vor. Wichtig: Bauwerber müssten entsprechend informieren und beraten werden – beim Neu- und Umbau.

Auch eine Freiflächen-PV-Anlage im Stadtgebiet sei vorstellbar, sagt Müller. Das Problem dabei ist die Versiegelung. Daher müsse man über eine landwirtschaftliche Nutzung der darunterliegenden Fläche nachdenken. Eine solche Anlage wird bei Althegnenberg betrieben, berichtet Gottfried Obermair, Vorsitzender von Ziel 21. Sie sollten auf weniger ertragsreichen Böden stehen. So könne der Landwirt die Fläche zwischen den Modulen weiterhin nutzen. Der Beratungsbedarf steigt, berichtet Obermair.

Woher kommt der Ökostrom der Stadtwerke?

Zu 100 Prozent bieten die Stadtwerke Ökostrom an. 35 Prozent des Strommixes stammen aus der Gegend, der Rest kommt aus der Alpenregion, erklärt Unternehmenssprecherin Monika Lidmila.



Einen großen Anteil macht dabei die Solarenergie aus. Bislang haben die Stadtwerke eine PV Anlage bei Kottgeisering mit rund 1,3 Megawatt Peak in Betrieb. Zwei weitere in Kottgeisering und Windach werden gebaut. Auf privaten und kommunalen Dächern sind rund 190 PV-Anlagen installiert.



Dazu kommen die beiden Windräder mit je drei Megawatt in Mammendorf und Malching. Weitere sollen folgen, wenn es nach der Geschäftsführung und auch Ziel 21 geht. Wenn die 10H-Regel fallen sollte, solle man den Windrad-Standort Puch erneut angehen, fordert Klimaschutz-Referentin Alexa Zierl. Am besten ginge das in Kooperation mit einer Bürger-Energiegenossenschaft.



Den Stadtwerke-Strommix komplett machen die drei Wasserkraftwerke Schöngeising, Obermühle und Fürstenfeld. Damit ist das Potenzial der Wasserkraft jedoch erschöpft.



Anders sieht es in anderen Bereichen aus: Zierl hält neben Biomasse und Wasserstoff noch die Solarthermie – die Wärmeerzeugung durch Sonnenlicht – in der Fernwärme für ausbaufähig. Denn die auf der Lände erzeugte Fernwärme basiere zu einem hohen Anteil auf Erdgas. Was ihr wichtig ist: „Klimaschutz und Klimawandelanpassung muss im Rathaus als Aufgabe höchster Priorität gesehen werden.“