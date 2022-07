Energie-Agentur nimmt Gestalt an - „zentrale Anlaufstelle für Thema Klimaschutz“

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Im Landkreis Fürstenfeldbruck soll es bald eine Energieagentur geben. Diese kann beispielsweise bei dem Bau von Anlagen beratend zur Seite stehen. (Symbolbild) © IMAGO/Jochen Tack

Die Gründung einer Energieagentur gemeinsam mit den Landkreisen Starnberg und Landsberg hat weitere Hürden genommen. Das Ende des Energiewendevereins Ziel 21 rückt damit näher.

Landkreis – Ziel 21 soll bis Mitte 2023 in der Agentur aufgehen. Diese soll die Energiewende vorantreiben und setzt dabei, ähnlich wie Ziel 21 auch schon, vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit, Information und Beratung, nicht aber auf operative Vorhaben. Sprich, als Beispiel: Die Agentur wird keinen Solarpark bauen, aber für den Bau solcher Anlagen werben oder Privatleuten dabei helfen, solche Anlagen zu realisieren. „Es soll eine zentrale Anlaufstelle und ein fachliches Kompetenzzentrum geschaffen werden für die Themen Klimaschutz, Energiewende, Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit“, heißt es in einem Papier der Kreisverwaltung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Alle drei Landkreise zahlen einmalig knapp 17 000 Euro, um das Gesellschaftskapital zu bilden. Der jährliche Finanzierungsbeitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Bruck berappt knapp 200 000 Euro, Landsberg 110 000 Euro und Starnberg 125 000 Euro, wobei im Falle Brucks ja die Kosten für Ziel 21 (um die 100 000 Euro im Jahr) wegfallen sollen.

Die Landkreise werden jeweils durch den Landrat vertreten. Es wird eine Geschäftsführung installiert und ein Aufsichtsrat, bestehend aus 15 Personen (unter anderem Kreisräte) sowie noch ein Fachbeirat.

Dem Beschluss über den Gesellschaftervertrag waren diverse Gespräche und bis in die letzte Sekunde hinein offenbar dringliche Telefonate vorangegangen. Grund zuletzt: Martin Runge (Grüne) störte sich massiv an einem Passus, der den Akteuren eine scharfe Verschwiegenheitspflicht auferlegt hätte. Das hätte zur Folge gehabt, dass Kreisräte nicht mal ihren eigenen Fraktionen hätten Auskunft geben dürfen. Das wurde dann aber im Vertrag wieder geändert. Die Verschwiegenheitspflicht sei schärfer formuliert gewesen als beabsichtigt, sagte Landrat Thomas Karmasin.

Die Grünen erhoffen sich von der Agentur wesentliche Impulse, wie Jan Halbauer im Energieausschuss betonte. „Wir haben Nachholbedarf. Bei uns und weltweit.“ Man müsse sich unabhängig machen von fossilen Energien und Autokraten, meinte Halbauer. „Es wird eine Dynamik entstehen“, sagte auch Max Keil (ÖDP), Mann der ersten Energiewende-Stunde.

Der ebenfalls langjährige Ziel-21-Mitstreiter Jakob Drechsler (UBV) kündigte an, dass es schwerfallen werde, den Brucker Energiewendeverein abzuwickeln. Er befürchtete: Bis Starnberg und Landsberg den Brucker Stand erreicht haben, werde in Sachen Energiewende weniger geleistet werden können als bisher, wobei Martin Runge entgegenhielt, dass die anderen „auch nicht hinterm Mond“ leben.

Emanuel Staffler (CSU) hatte im Energieausschuss sogar tief in die Metaphern-Kiste gegriffen und sprach von einem „Designer-Baby“. Das Kind habe einen guten Weg genommen und sei nun bereit, dickere Bretter zu bohren. Wie es sich macht, werde man im nächsten Jahr sehen.

Ziel-21-Chef und FW-Kreisrat Gottfried Obermair berichtete in diesem Zusammenhang, dass der Energiewendeverein im halben Jahr 2022 bereits 450 Beratungen durchgeführt habe – mehr als in ganzen Jahren zuvor. Er kündigte an, die Aufgaben Schritt für Schritt an die Agentur zu übergeben und versprach, die Leistungen aufrechtzuerhalten, bis die Agentur ins Laufen gekommen ist. Notfalls, meinte der Ziel-21-Chef, könne man auch verlängern.

Unterm Strich waren alle in den Ausschüssen vertretenen Gruppierungen für die Energieagentur. Christoph Maier (SPD) aber mahnte: „Wir müssen dafür sorgen, dass was passiert.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.