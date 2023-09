SPD Fürstenfeldbruck fordert mehr Grün und Licht auf kleinem Weg

Von: Ingrid Zeilinger

Der Weg zwischen Unfaltstraße und Pucherstraße soll aufgewertet werden, fordert die SPD. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/K. Schumacher

Um die Stadt gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wappnen, fordert die SPD mehr Grün in den städtischen Straßen.

Fürstenfeldbruck – Wie das funktionieren kann, will die Fraktion an einem Beispiel zeigen. Sie fordert in einem Antrag, den Verbindungsweg von der Unfalt- zur Pucherstraße aufzuwerten.

Da der südliche Viehmarktplatz ein neues Gesicht erhält, fallen dort Parkplätze weg, schreibt Mirko Pötzsch im Namen der Antragssteller. Daher werde der Volksfestplatz als Parkfläche wichtiger. Wenn man den Verbindungsweg neu gestalte, könne man etwas für den Klimaschutz und das städtische Gewerbe tun.

Als Maßnahmen führt die SPD Werbetafeln, überdachte Bereiche, eine besondere Beleuchtung und viel Grün durch rankende Pflanzen auf. „Ziel ist es, den Weg attraktiv mit Grünbewuchs, besonderer Beleuchtung und vielen anderen Ideen so zu gestalten, dass die Nutzung kurzweilig ist und man den Weg gerne läuft und mit dem Radl entlangfährt.“ Die künftige Kinderbetreuung, die im alten Telekom-Gebäude eingerichtet werden soll, könne ebenfalls vom Sonnenschutz durch Blätter profitieren.

