Klinikrevolution stößt vor Ort auf Skepsis - mehr Bürokratie befürchtet

Von: Tobias Gehre

Kliniken sollen künftig mehr Geld für das Vorhalten von Leistungen bekommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht gar von einer Revolution bei der Krankenhausfinanzierung. In der Kreisklinik ist man da skeptisch – und befürchtet eine weitere Zunahme der Bürokratie.

Fürstenfeldbruck – Die so genannte Fallpauschale ist berühmt-berüchtigt. Vor knapp 20 Jahren eingeführt, sollte sie komplexe medizinische Leistungen mit Fixbeträgen bewerten und vergüten. So sollten Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden. Doch das System hat nicht zu unterschätzende Nebenwirkungen. Kritiker sehen darin den Anreiz, möglichst viele Operationen und Untersuchungen durchzuführen. Jetzt will das Bundesgesundheitsministerium die Regelung kippen. Künftig soll es mehr Geld für das Vorhalten von Leistungen geben. Der ökonomische Druck soll so reduziert werden.

Keine Jubelstimmung

Jubelstimmung herrscht deshalb in der Brucker Kreisklinik nicht. „Wenn der Kuchen nicht größer wird, ändert sich nicht viel“, sagt Geschäftsführer Alfons Groitl. Soll heißen: So lange nicht insgesamt mehr Geld zur Verfügung steht, werden die vorhandenen Mittel nur umverteilt. „Es wird eine gigantische Umverteilung“, sagt Groitl. Und die bringe eine gigantische Bürokratie mit sich. Der Klinik-Chef spricht aus Erfahrung. Ihm sei keine Reform bekannt, die zu weniger Bürokratie geführt habe.

Und manchmal bringen sie sogar Kuriositäten mit sich. Wie Groitl berichtet, habe man das System der Fallpauschalen vor knapp 20 Jahren aus Australien übernommen. Eine der insgesamt rund 1300 Pauschalen habe „Zustand nach Krokodilbiss“ geheißen. Sie dürfte hierzulande wohl eher selten zum Einsatz gekommen sein.

Insgesamt gut ausgestattet

Andere hingegen werden regelmäßig angewandt – und bilden den wichtigsten Teil der Finanzierung des laufenden Betriebs der Klinik, erklärt Groitl. Geld für Investitionen gibt es hingegen vom Freistaat. Doch auch das reiche nicht aus, sagt der Klinik-Leiter. Deshalb schieße man pro Jahr rund eine Million Euro aus dem laufenden Betrieb zum Investitionsvolumen zu. Auch deshalb sei die Klinik insgesamt gut ausgestattet.

Wirtschaftlich stehe das Brucker Krankenhaus gut da. Für 2022 lägen zwar noch nicht alle Zahlen vor. Groitl geht aber davon aus, dass man auf eine schwarze Null komme. „2023 wird wirtschaftlich wohl schwieriger“, so der Klinik-Chef. Er geht von Kostensteigerungen in so gut wie allen Bereichen aus – während die Vergütung nicht entsprechend steigt.

Energiepreise

Froh ist Groitl angesichts hoher Energiepreise über die vielen Einsparungen, die die Klinik in den vergangenen Jahren geschafft habe. Die zentrale und energieintensive Dampferzeugung sei Geschichte. Zudem setze man etwa auf digitale Pumpen, Wärmerückgewinnung und zwei Blockheizkraftwerke.

Kopfzerbrechen bereitet dem Geschäftsführer allerdings der größte Kostenblock – das Personal. Mit Spannung und ein bisschen Unbehagen blickt Groitl daher den nächsten Tarifabschlüssen entgegen. In Gefahr sieht der Chef sein Haus aber nicht. Mit einer Schließung – die wie ein Damoklesschwert über vielen anderen Kliniken schwebt – rechnet Groitl nicht. „Unser Leistungsangebot ist breit aufgestellt und auf sehr hohem Qualitätsniveau.“ Zudem sei das Krankenhaus gut ausgelastet und werde oft bei Notfällen angesteuert.

Konkrete Änderungen greifen

Noch ist die große Revolution der Krankenhausfinanzierung nur ein Plan. Doch es gibt auch konkrete Änderungen. So gibt es mehr Geld für Kinderkliniken und die Geburtshilfe. Eine eigene Kinderabteilung gibt es in Bruck nicht. Bestimmte Behandlungen für Kinder bietet die Klinik aber an – etwa in der HNO-Abteilung. Dafür darf sie künftig einen Aufschlag auf die Fallpauschale abrechnen, so Klinik-Chef Alfons Groitl. Bei der Geburtshilfe stehen laut Groitl bayernweit 18,6 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Die Brucker Klinik rechnet damit, ihren Anteil noch im ersten Quartal zu bekommen. Groitls Fazit: „Wir freuen uns, dass wir etwas bekommen.“

