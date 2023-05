„Volkskrankheit Nummer eins“: Klinikum Fürstenfeldbruck erhält Zertifikat für Betreuung von Diabetes-Patienten

Auszeichnung

Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins. Im Brucker Klinikum wurden Pflegekräfte und Ärzte geschult. Dafür wurde die Klink jetzt ausgezeichnet.

Fürstenfeldbruck - Das Klinikum Fürstenfeldbruck ist zum dritten Mal mit dem Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ ausgezeichnet worden. „Das Klinikum stellt eine fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz sicher, von der die Patientinnen und Patienten auf allen Stationen profitieren“, sagt Dr. Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG).

Diabetes sei mit über sechs Millionen Patienten die Volkskrankheit Nummer eins. Ärzte und Pflegekräfte in Kliniken hätten oft mit Patienten zu tun, die zusätzlich zu ihrer aktuellen Erkrankung an Diabetes leiden, erklärt Neu. „Diese sollten darauf achten, dass das Personal in der Klinik sich auch mit Diabetes sehr gut auskennt.“

Daher hat die DDG ein Zertifikat entwickelt. Um das Siegel zu bekommen, musste das Klinikum unter anderem spezielle Schulungen für das Pflegepersonal sowie qualifizierte, diabetesversierte Ärzte, die für die Patienten auf allen Stationen die optimale Behandlung der Vorerkrankung Diabetes mellitus festlegen und durch schriftliche Anleitungen wie Notfallplänen bei Unter- oder Überzuckerung ihre Kollegen unterstützen.

Wie die Klinik mitteilt, sind auf jeder Station mindestens zwei Pflegekräfte speziell geschult. Auch bei Operationen und Narkosen wird die Diabetes-Erkrankung berücksichtigt. „So können viele Komplikationen im Vorhinein vermieden und die Patienten früher entlassen werden “, sagt Dr. Florian Edrich, Oberarzt in der Abteilung für Gastroenterologie, Onkologie und Diabetologe.

Von den zusätzlichen Maßnahmen profitieren auch Patienten, deren Diabetes noch gar nicht entdeckt wurde. Denn bei jeder Neuaufnahme werden routinemäßig die Blutzuckerwerte kontrolliert. So werden auch neue Diabetesfälle entdeckt. Durch die frühzeitige Diagnose könnten Folgeschäden verhindert werden.

Das DDG-Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ gilt für drei Jahre. Dann muss die Klinik erneut nachweisen, dass sie die strengen Kriterien der DDG erfüllt.