Premiere: Fürstenfeld verwandelt sich bald in ein Festival-Gelände

Von: Lisa Fischer

Feiern unter freiem Himmel: Das wird es am 2. und 3. September beim „Fürstival“ im Veranstaltungsforum Fürstenfeld geben. (Symbolfoto) © Imago Images

„Fürstival“ – dahinter steckt nicht nur eine neue Wortkreation. Es steht vor allem für das neue Festival in Fürstenfeld. Künstler aus Bayern, Österreich, der Schweiz und aus dem Landkreis treten am Wochenende im Stadtsaalhof auf. Das Festival ist eine Premiere im Veranstaltungsforum.

Fürstenfeldbruck – Bayerischer Rock, Pop, Hiphop mit fetzigen Brass-Klängen und ausgelassene Feierstimmung: Das wird es am Wochenende im Stadtsaalhof geben. Das Veranstaltungsforum Fürstenfeld holt zum ersten Mal ein Festival auf das Klostergelände – und richtet sich damit an das jüngere Publikum.

Unter dem Namen „Fürstival“ treten am Freitag und Samstag mehrere bayerische Bands auf. „Es sind Musiker, die sich der bayerischen Volksmusik widmen, ohne verstaubt zu sein“, sagt Norbert Leinweber, Chef des Veranstaltungsforums. „Das jüngere, erwachsene Publikum ist das, was uns hier noch fehlt.“ Das „Fürstival“ sei deshalb ein Meilenstein im Veranstaltungskalender.

Die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck wird das Open-Air-Festival im Veranstaltungsforum eröffnen. (Archivfoto) © WEBER

Festival in Fürstenfeldbruck: Party für 2500 Besucher oder mehr

2500 Besucher oder mehr werden bei dem zweitägigen Event erwartet. Wie schon bei anderen Open-Air-Konzerten im Stadtsaalhof, werden die Bands beim Fürstival auf der bekannten Bühne auftreten, die vom Gebäude aus in den Hof hineinragt. „Vor der Bühne wird dann die Partyfläche sein“, erklärt Leinweber. Dort können die Musikfans den Bands lauschen, mittanzen und feiern.

Über den Hof erstreckt sich neben der Partyfläche eine sogenannte Spuiwiesn. Dort laden verschiedene Spaß-Disziplinen zum bayerischen Vierkampf ein, wie Fingerhakeln oder Maßkrug-Stemmen. Dazwischen gibt es Schmankerl und Getränke, wie Baumstriezel, Vegetarisches, Eis und vieles mehr. In der „Hairlounge“ können sich die Festivalbesucher mit Frisuren und Ähnlichem aufbrezeln lassen.

„Gegenüber der Bühne, am anderen Ende des Hofs, wird es einen kleinen Biergarten-Bereich geben“, sagt Leinweber. Hier spielen auf einer kleineren Bühne lokale Musiker – die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck und die Blasmusik Schöngeising – während Umbauphasen oder Pausen auf der großen Bühne. Außerdem werden die beiden Lokalmatadore das Fürstival am Freitag (Stadtkapelle) und am Samstag (Blasmusik Schöngeising) eröffnen und dem Publikum schon einmal einheizen.

Als Haupt-Akteure treten am Freitagabend die „Fäaschtbänkler“ auf. Die fünf Schweizer Jungs spielen auf den größten Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Daneben gibt es kubanisch-bayerische Rhythmen von der Band „CubaBoarisch 2.0“ und österreichische Popmusik mit „folkshilfe“.

Von New York nach Fürstenfeldbruck

Der Höhepunkt am Samstag ist die Band „Dicht und Ergreifend“. Ihr musikalischer Mix aus bayerischer Musik und Hiphop bescherte der Gruppe sogar schon Auftritte in New York. Der „Oimara“ aus dem Landkreis Miesbach verzaubert das Publikum mit Volksmusik, die auf schrägen, bayerischen Charme trifft. Aus dem Chiemgau kommt mit Tuba, Posaune, Trompete, Schlagzeug, Akkordeon und E-Gitarre die Band „BaamBrass“ nach Fürstenfeldbruck.

Fürstival: Zum Abschluss gehtes in die Tenne

Nach den Konzerten im Stadtsaalhof ist aber noch nicht Schluss, kündigt Leinweber an. Bei der Aftershow-Party in der Tenne des Veranstaltungsforums können alle ab 18 Jahren den Festivaltag ausklingen lassen.

Das Fürstival findet am Freitag, 2. September, und Samstag, 3. September, im Veranstaltungsforum, Fürstenfeld 12, statt. Einlass ist an beiden Tagen ab 16.30 Uhr. Das Festivalticket für 62 Euro im Vorverkauf (Abendkasse plus 4 Euro) gewährt Zugang an beiden Tagen sowie zu den Aftershow-Partys. Eine Tageskarte für Freitag kostet im Vorverkauf 36 Euro, für Samstag 42 Euro (Abendkasse: Zuschlag von je 4 Euro). Wer ein Tagesticket besitzt, zahlt für die Aftershow-Party abends 8 Euro. Wer ohne jegliches Festival-Ticket nur zur Party in die Tenne gehen möchte, zahlt 10 Euro. Weitere Informationen zu Tickets, Programm und Anreise gibt es auf der Homepage www.fuerstival.de

