25 Jahre Klosterladen Fürstenfeld - „Jeder Tag ist ein Highlight“

Von: Lisa Fischer

Teilen

Die Arbeit im Klosterladen in Fürstenfeld geht über Seelsorge und Religion hinaus. Bei Chefin Birgitta Klemenz (r.) und Mitarbeiterin Gabriele Gordon finden die Kunden spirituelle Produkte aber auch immer mehr Belletristik. © WEBER

Vor 25 Jahren eröffnete der Klosterladen in Fürstenfeld. Gründerin Birgitta Klemenz erzählt im Interview von Konzepten, Kerzen und den Wandel im Bücherregal.

Fürstenfeldbruck – Kerzen, Bücher, Geschenkartikel, Devotionalien und viel mehr: Seit 25 Jahren gibt es auf dem Klosterareal Fürstenfeld den Klosterladen. Gegründet hat ihn Birgitta Klemenz, eröffnet wurde der Laden im August 1998, im Jubiläumsjahr des Zisterzienserordens. Klemenz leitet seit jeher den Klosterladen und kümmert sich aktuell mit vier Mitarbeiterinnen um das Geschäft. Im Interview berichtet Birgitta Klemenz, die hauptberuflich als Historikerin arbeitet, als Kreisarchivpflegerin aktiv sowie Dritte Bürgermeisterin der Stadt ist, warum der Laden auch ein Ort zum Erinnern ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Frau Klemenz, wer hatte die Idee vor 25 Jahren, einen Klosterladen in Fürstenfeld zu eröffnen? Was war der Hintergrund?

Die Idee zum Klosterladen habe ich gemeinsam mit einer Freundin entwickelt, die Bibliothekarin ist. Dazu mein Studium der Germanistik und Geschichte, die Affinität zu Büchern und zu Fürstenfeld und der Wunsch, mit einem Klosterladen eine Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher und Einheimische zu schaffen und damit ein wenig an die frühere Bedeutung des Klosters als geistliches Zentrum anzuknüpfen beziehungsweise daran zu erinnern. Meine Freundin hat sich 2013 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, seitdem führe ich den Laden allein.

Welche Produkte wurden anfangs verkauft?

Da es ja um einen Klosterladen geht, waren und sind das Produkte mit religiösem und spirituellem Hintergrund: Bücher – zum Beispiel im Kontext von Erstkommunion, Firmung und Konfirmation, Bibeln, Geschenkbücher –, Karten, so genannte Devotionalien wie Kreuze, Weihwasserkrüge und -becken, Kerzen, Hinterglasbilder mit Namenspatronen und vieles mehr. Das hat sich bis heute nicht geändert und wird auch gut angenommen.

Was finden Kunden heute im Klosterladen? Gibt es einen Unterschied zum Angebot früher?

Was mir beziehungsweise uns von Anfang an wichtig war, sind die Bereiche Geschichte, Kunst und Theologie sowie ausgewählte Kinderliteratur. Das hat sich im Laufe der Jahre verstärkt beziehungsweise etwas verschoben. Belletristik ist in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund gerückt, bei der Theologie verzichte ich zunehmend auf Sachbücher, weil sich hier in der Seelsorge doch vieles in den digitalen Bereich verschoben hat.

Zwischen welchen Büchern und Genres kann man stöbern?

Im Wesentlichen spiegelt das Sortiment meine eigenen Vorlieben wieder und damit bin ich immer gut gefahren, was auch aus dem Feedback der Kundschaft deutlich wird. Sie finden also neben den genannten Devotionalien und Karten und dem großen Angebot an Kinderbüchern Literatur zu Geschichte, Kunst, Reisen, Geschenkbücher, Koch- und Gartenbücher und immer wieder auch Neues aus weniger bekannten Verlagen, das man anderswo nicht findet, weil es sich vielleicht nicht so schnell umsetzt.

Was hat sich in den vergangenen Jahren beim Kaufverhalten der Kunden geändert? Was ging früher gut weg – heute weniger?

Die Kunden kommen zum einen, wenn sie ganz konkrete Wünsche haben, zum Beispiel eine Taufkerze oder ein Geschenk für Erstkommunion oder Hochzeit. Da wissen sie, dass sie es im Klosterladen bekommen. Sie kommen aber auch zum Stöbern (Kommentare wie: Wenn ich zu Ihnen komme, wird es gefährlich, ich finde immer was) und mehr Kunden sind von auswärts, vor allem in den Sommermonaten. Das ist sich über die Jahre gleich geblieben. Internet und digitales Leben merken wir aber schon auch. Das macht das Leben nicht leichter, vor allem, weil wir halt etwas außerhalb und nicht an einer Laufstrecke liegen.

Erinnern Sie sich an ein Highlight aus 25 Jahren?

Highlights sind immer dann, wenn ich mal wieder über’s Aufhören nachdenke – man wird ja nicht jünger – und dann – von wem auch immer bestellt – ein Kunde oder eine Kundin meint, wie froh sie doch seien, dass es den Klosterladen gibt. Und ansonsten ist die bloße Anwesenheit in Fürstenfeld jeden Tag ein Highlight. Und der Kontakt zu all den Menschen, denen wir Auskunft geben können, weil sie etwas über das Kloster wissen wollen oder sonst eine Frage haben. Manchmal ist das durchaus Seelsorgearbeit – wobei wir wieder beim ersten Punkt angelangt wären.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.