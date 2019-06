Nach verheerendem Brand: Klubhouse bereit für Wiedereröffnung

Seit dem verheerenden Brand am 1. Mai war das Klubhouse am Leonhardsplatz geschlossen. Doch jetzt wird fleißig gewerkelt. Diesen Donnerstag ist Wiedereröffnung.

Fürstenfeldbruck - Das Feuer am 1. Mai hatte das ganze Gebäude am Leonhardsplatz vorerst unbewohnbar gemacht. Auch das Klubhouse im Erdgeschoss durfte nicht mehr betreten werden. Nun sind die ersten Arbeiten erledigt. Und am Donnerstag kann das Lokal wieder öffnen.

Klubhouse-Eröffnung mit Einschränkungen

Seit Montag sei man wieder an Wasser, Heizung und Strom angeschlossen, berichtet Betreiber und Stadtrat Florian Weber. „Jetzt putzen wir noch, spülen Gläser und bringen die Küche auf Vordermann.“ Am Donnerstag um 17 Uhr können die ersten Gäste wieder rein. „Aber mit Einschränkungen und noch nicht mit vollem Sortiment“, betont Weber. Los geht es mit einem Quiz, dann startet der normale Wochenendbetrieb.

Eine Lampe hatte den Brand in einer Wohnung hinter dem Lokal verursacht. Bis heute sind einige Wohnungen nicht mehr nutzbar.

Für die Opfer hatte es eine Spendenaktion und ein Benefizkonzert gegeben.