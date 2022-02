Sie sammelt leidenschaftlich historische Ansichten - und feiert ihren 100. Geburtstag

Gratulierten Elisabeth Knape zum 100. Geburtstag: OB Erich Raff, Enkelin Felicitas (vorne 2.v.l.) mit Freund Felix Durach (hinten, rechts), Enkelin Carolina (vorne rechts) und Günter Scherer, Seniorenunion (hinten links). © Weber

„Omas Geheimnis ist das Schwimmen“, erzählt Enkelin Felicitas. Das hält fit und so konnte Elisabeth Knape in munterer Runde ihren 100. Geburtstag feiern.

Fürstenfeldbruck – Und die Jubilarin bestätigt: „Ich bin eifrig in die Amperoase gegangen.“ Nur die Pandemie bremste ihre Begeisterung für diesen Sport aus. Brucks Oberbürgermeister Erich Raff muss der Seniorin erst einmal die Baupläne für die Amperoase erklären, ehe er ihr den Präsentkorb überreichen kann.

Seit 71 Jahren wohnt Elisabeth Knape in Bruck und verfolgt aufmerksam das Geschehen in der Stadt. Im Selbstverlag hat sie „Grüße aus Fürstenfeldbruck“ mit historischen Ansichten herausgegeben. Überhaupt ist die Jubilarin sehr geschichtsbewusst. Ihre ursprüngliche Heimat hält sie ebenso in Ehren: Ihrer Kindheit und Jugend in Erdeborn, ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf in Sachsen-Anhalt, hat sie ebenfalls ein Buch gewidmet.

An ein Ereignis erinnert sich Elisabeth Knape gerne. Als sie 15 Jahre alt war, durfte sie ihren Onkel in Berlin besuchen und Schloss Sanssouci besichtigen: „Wir bekamen dort riesige Pantoffeln und schlurften durch die Räume. Wir konnten nur noch staunen.“

Doch der Tod der Mutter im August 1939 und der Zweite Weltkrieg änderten die bis dahin eher beschauliche Lebensbahn von Elisabeth Knape. Es folgte der damals für alle pflichtgemäße Arbeitsdienst, eine Tätigkeit als landwirtschaftliche Rechnungsführerin auf Gut Erdeborn. Außerdem leistete sie Dienst als Schwesternhelferin.

Die 100-Jährige veröffentlichte einen Teil ihrer umfangreichen Postkarten-Sammlung in Büchern. © Weber

Unter der sowjetischen Besatzung wurde das Gut enteignet und Knape flüchtete aus der Heimat. „Erst mit dem Fahrrad, dann mit dem Zug“, erzählt die Jubilarin. Wolfratshausen war eine der ersten Stationen, dann ging es nach Bad Tölz. Die Arbeit dort auf einer Krankenstation sei sehr schwer gewesen, erinnert sich das Geburtstagskind. Aber sie sei auch zufrieden gewesen. „Es war für mich ein neues Zuhause.“

Heimisch wurde sie dann in Fürstenfeldbruck – auch wegen der Geburt ihres Sohnes. Hier kehrte sie zunächst wieder in ihren ursprünglich erlernten Beruf als landwirtschaftliche Rechnungsprüferin zurück. Später arbeitete sie lange als Buchhalterin im Hotel Post. „Die Berufe sind ja sehr verwandt“, schmunzelt sie. Mit der Familie der Posthalter habe sie sich immer sehr gut verstanden.

Ansichten aus Puch

Zumal der für die Stadt geschichtsträchtige Ort auch Knapes feinem Gespür für Historisches entgegenkam. Gerne und viel trug sie Postkarten mit historischen Ansichten zusammen. Vor gut vier Jahren kam so beispielsweise eine Ausstellung „Ansichten aus Puch“ zustande.

Auch für die zweite Enkelin Carolina ist die Postkarten-Sammlung immer wieder eine gute Gelegenheit, sich von ihrer Großmutter von der Geschichte der Stadt erzählen zu lassen. „Sie weiß so viel zu berichten.“

Insgesamt kann sich Elisabeth Knape über vier Enkelkinder freuen. Und genau daran knüpft sich noch ein eher stiller Wunsch für die weiteren Lebensjahre: „Urenkel gibt es leider noch keine“, sagt die Jubilarin.

