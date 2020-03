Beim Königlichen Starkbierfest ist nur die Gaudi ansteckend

Zünftig, deftig, g’schmackig und gmiatlich war’s in der ausverkauften Marthabräuhalle. Und weil laut Bierprinz Luitpold der Kaltenberger Hopfen auch antiseptisch ist, konnte selbst die grassierende Corona-Panik die Starkbiergäste nicht schrecken. Ansteckend war höchstens die gute Laune, die Krüglredner, Brettl-Mimen und Promi-Comedian verbreiteten.

Fürstenfeldbruck – Anders als am Münchner Nockherberg, wo das für Mittwoch geplante glorreiche Politiker-Derbleckn zeitlich verschoben wird, strömten die furchtlosen Brucker virus-resistent in den Biertempel. Und staunten zunächst nicht schlecht, wie sich das Innenleben der Marthabräuhalle verändert hat. Ohne platzraubende Empore, dafür mit besserer Licht- und Tontechnik ausgestattet, überraschte das neue Pächter-Trio die Gäste.

Das Starkbierfest war die Generalprobe für den am 1. Mai geplanten offiziellen Neustart der Traditionswirtschaft unter der Regie der „Mahavi-Grippe äh -Gruppe“, wie der aus Miesbach angereiste Krüglredner Wolfgang Ober dem Publikum erklärte und gleichzeitig beruhigte: Markus (Bauer), Hans (Schmölz) und Viktor (Fischer), die mit ihren Vornamenskürzel für die mittlerweile stadtbeherrschende Gastro-Gruppe stehen, „san koane Inder“.

Königliches Starkbierfest im Wahlkampffinale

+ Krüglredner Wolfgang Ober trat mit Mundschutz und Desinfektionsspray auf. © Peter Weber Der Wahlkampf in seiner finalen Phase war für Wolfgang Ober, dem Kaltenberger Chef-Derblecker ein perfekter Zeitpunkt, um sich die hiesigen Politik-Promis zur Brust zu nehmen. Dem „Er-is-imma-schuld“-OB Erich Raff, dem „Wink-amoi“-Abgeordneten Benjamin Miskowitsch („Ned klatschen, sonst steht er auf“) oder dem Bazi-Basisdemokraten Andreas Lohde widmete sich der Krüglredner ebenso sarkastisch wie der bei Starkbier-Reden mittlerweile omnipräsenten Alexa. Zierl. Die angesprochene Öko-Stadträtin bevorzugte aber das gleichzeitig zur Fastenpredigt laufende Handballspiel des TuS und verpasste deshalb nicht nur einen textsicher und lautstark die Bayernhymne schmetternden CSU-Fraktionschef (die Präsentation des freistaatlichen Liedguts durch den Holzkirchner Musikzug ist bei hoheitlicher Bierprinz-Präsenz ein zwingend vorgeschriebenes Ritual), sondern auch eine wie jedes Jahr denkwürdige Theater-Einmaligkeit des Brucker Brettls.

Königliches Starkbierfest: Brettl im Untergrund

+ Treffen im Untergrund: Das Brucker Brettl begeisterte mit seinem Starkbierstück. © Peter Weber Heuer gingen die Schauspieler bei ihrem extra für den Starkbierabend einstudierten Stück in den Untergrund, nahmen als tunnelgrabende Senioren und jugendliche Beerpong-Aktivisten generationsübergreifend die städtischen Dauerbrenner und -brüller aufs Korn. Eine vom Durchgangsverkehr geplagte Rentner-Gang (Monika Mräk, Jürgen Schulz und Florian Oelmeier) stieß dabei tief unter der imaginären Brucker Erde („Über uns muss St. Magdalena sein“) auf ein junges Pärchen (Quirin Droth und Desi Danke), das sich in einer Whats-App-Gruppe zu einem geheimen Bierspiel-Treffen verabredet hat, weil es von den Behörden auf überirdischem Terrain verboten wurde. Brucks realer Bürokraten-Alltag diente Regisseurin Susi Droth so als Stichwortgeber für weitere bierernste Kreisstadt-Episoden, die nur auf der Brettl-Bühne so richtig lustig sind.

Was eine Steilvorlage für Chris Boettcher und sein krönendes Kaltenberg-Finale war. Der 55-jährige Radiomoderator und Comedian aus Ingolstadt weckte als später Stargast des Abends das ohnehin nimmermüde Publikum zu letzten Jubelstürmen und wurde nach umwerfenden Udo Lindenberg-, Peter Maffay-, Hansi Hinterseer- und Herbert Grönemeyer-Parodien für eine längere Zugabe auf die Bühne zurückgeholt.

Sperrstunde in der Marthabräuhalle war danach aber noch lange nicht. Der extra gebraute Ritterbock mit seinem neunprozentigen Alk--Anteil strömte noch bis tief in die Nacht aus dem Hahn. Vier Stunden zuvor hatte der OB die O-zapf-Zeremonie mit zwei gekonnt spritzfreien Schlägen erledigt. Nass nei ging’s dagegen Christoph Läpple. Der neue Wirt der „Luftraum“-Kneipe in der Brucker Innenstadt war im Vorfeld als Co-Zapfer ausgelost worden und befeuchtete nach 18 Schlägen (danach wurde mit dem Zählen aufgehört) die Zuschauer in der ersten Reihe. Die Gäste in der Trockenzone hatten ihre Gaudi und wurden danach von einem Höhepunkt zum nächsten bespaßt.

Die besten Sprüche

Zur Virus-Panik: Wir haben Corona-Vorsorge getroffen und dem Ritterbock-Bier einen Schuss Desinfektionsmittel verpasst.

Wenn nur ein einziger hier positiv getestet wird, muss die komplette Marthabräuhalle unter Quarantäne gestellt werden. Das bedeutet: 14 Tage Brotzeit und Freibier – was für eine grauenhafte Vorstellung.

Zu Stadträtin Alexa Zierl: Drei Fraktionen in drei Jahren – rekordverdächtig. Und bei der ÖDP bleibst jetzt? Die haben ja den Slogan: Auch eine kleine Biene hat einen großen Hintern. Entschuldigung: Auch eine kleine Biene bewegt einen großen Hintern.

Zur BBV: Der Wahlprogramm-Flyer mit seinen 44 Seiten ist auf Wunsch auch im Buchhandel erhältlich.

Zu Landrat Thomas Karmasin: 24 Jahre ist er im Amt. Das sind 168 Hundejahre. Der Landrat zieht immer seinen teflonbeschichteten Trachtenjanker an. An dem tropft einfach alles ab.

Zum neuen Stadtwerke-Chef und einem bekannten Loriot-Sketch: Mein Name ist Hoppenstett und früher war mehr Lametta äh Bonus.

Zu CSU-Fraktionschef Andreas Lohde: Den müsst ihr wählen. Der baut erst einen Luft-Tunnel, dann den Luft-Viehmarkt, vier S4-Luftgleise und dann eine Eislufthalle.

Ähnlich kritisch ging es auch beim Fürstenfelder Salvator zu.