Kommt die Multi-Funktionshalle jetzt doch?

Die Pläne, an der Cerveteri-Straße in Bruck eine große Multifunktionshalle zu errichten, schienen mit dem Ausstieg der Herrschinger Bundesliga-Volleyballer gestorben zu sein. Doch jetzt gibt es Grund zur Hoffnung, dass die Halle doch noch gebaut wird.

Fürstenfeldbruck – Bei der Jahresversammlung des TuS Fürstenfeldbruck gab es überraschende Nachrichten: Ein Investor für das Großprojekt sei gefunden. Das berichtete Stadtrat Georg Stockinger, der selbst an den Verhandlungen beteiligt ist. Der ebenfalls anwesende OB Erich Raff grätsche zwar ein wenig dazwischen – spruchreif sei noch nichts. Aber auch er bestätigte: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Obwohl der GCDW Herrsching aus dem Projekt ausgestiegen war, hielt die Stadt an der Idee fest. Das ursprüngliche Konzept war von einer Hallennutzung an 220 Tagen im Jahr ausgegangen. Gerade einmal 30 davon wären auf die Volleyballer entfallen. Wie man diese 30 Tage stattdessen belegen könnte, damit befassten sich die Planer in den vergangenen Monaten.

Gutachten erstellt

Die Stadt hat in der Zeit ein Wirtschaftlichkeitsgutachten erstellt. Mit diesem Gutachten ist man schließlich auf potenzielle Investoren zugegangen. Und einer davon habe großes Interesse an dem Projekt signalisiert, berichtet Raff. Um wen es sich dabei handelt, wolle man noch nicht verkünden. Die Verhandlungen laufen noch. Mitte November soll es die nächsten konkreten Gespräche geben.

Doch alle Beteiligten äußern sich optimistisch, dass schon Anfang nächsten Jahres die Verträge unterzeichnet werden können. Dann könne man auch in die konkrete Bauplanung einsteigen, so Raff. Läuft alles glatt, ist die Fertigstellung des Hallenkomplexes im Jahr 2022 möglich, sagte Stockinger gegenüber den TuS-Vertretern.

Mit Parkdeck

In dem Bau sollen praktisch zwei Hallen unterkommen: Eine große Halle mit Platz für bis zu 3000 Zuschauer. Darin könnten in Zukunft die Bundesliga-Handballer des TuS ihre Heimspiele austragen, aber auch Konzerte, Messen und andere Großveranstaltungen könnten dort stattfinden. In einer zweiten kleineren Halle – sie soll der Größe einer Dreifachturnhalle entsprechen – können die städtischen Verein ihr Training abhalten. „Zu den üblichen Konditionen“, verspricht Raff. Dazu soll ein Parkdeck entstehen.

Die Frage zur Art des Baus ist dagegen offen. Zunächst war eine Leichtbauweise angedacht. Doch die Baufirma habe erklärt, dass sie dieses Projekt nicht stemmen könne. Wegen Corona sei es zudem zu Verzögerungen gekommen. Man sei aber weiter im Kontakt, erklärt Raff.

In der Stadt gibt es aber bereits ein großes Areal für Veranstaltungen am Kloster Fürstenfeld. Norbert Leinweber, Leiter des Veranstaltungsforums, sieht allerdings keine Konkurrenz in einer Multifunktionshalle: „Wir sprechen sehr unterschiedliches Klientel an.“ Skeptisch ist er hingegen, ob eine solche Halle in Fürstenfeldbruck überhaupt rentabel betrieben werden kann.