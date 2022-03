Kommunale Initiative baut erste Wohnungen

Von: Andreas Daschner

Wohnungsbau © Beispielfoto: Daniel Reinhardt

Es geht los: Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises baut bezahlbaren Wohnraum.

Fürstenfeldbruck – Auf zwei Grundstücken des Landkreises an der Friedrich-Ebert-Straße in Fürstenfeldbruck werden zehn bis zwölf Wohnungen entstehen. Die Bürger werden bei der Planung beteiligt.

Zwar werde man mit der geplanten Zahl an Wohnungen die Welt nicht verändern, sagte Christoph Maier, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) am Dienstag bei der Präsentation der Pläne im Rahmen einer Pressekonferenz. „Aber es ist zumindest ein guter Einstieg.“

Die Finanzierung

Was für die Gesellschaft besonders wertvoll ist: Der Landkreis hat die beiden Grundstücke an der Friedrich-Ebert-Straße 17 – auf der anderen Seite angrenzend an die Schlesierstraße 12 – unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das erleichtert die Finanzierung des Projekts, das nach ersten Schätzungen rund 3,5 Millionen Euro kosten könnte.

Die Wohnungen sollen im Rahmen der sogenannten Einkommensorientierten Förderung für Nettomieten zwischen sechs und acht Euro pro Quadratmeter vergeben werden – auch an Mitarbeiter des Landkreises. Darüber freut sich Landrat Thomas Karmasin. „Das Interesse des Landkreises war auch immer, den Mitarbeitern günstigen Wohnraum bieten zu können.“ Auf dem freien Markt sei das in der Region schwer oder andernfalls mit weiten Anreisen verbunden. „Das ist weder ökologisch, noch für die Mitarbeiter wünschenswert.“ Der Landrat hofft, dass andere Kommunen ebenso dem Beispiel folgen und der WBG günstig Grund und Boden zur Verfügung stellen.

Nachhaltigkeit

Wie Maier erläuterte, sind zwei zweigeschossige Baukörper mit Dachgeschoss geplant. In einem größeren und einem etwas kleineren Haus sollen Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen entstehen. Dazu Gemeinschaftsareale wie zum Beispiel Homeoffice-Flächen im Dachgeschoss oder Werkstätten im Keller.

Laut Maier wird außerdem nachhaltig gebaut, weitgehend in Holzbauweise mit Photovoltaikanlage und Grundwasser-Wärmepumpe. Obwohl die Förderung von der Bundesregierung eingefroren wurde, werde man versuchen, den KfW-40-Standard zu erreichen.

Noch wird die Planung aber mit der Stadt Fürstenfeldbruck abgestimmt. Ein erster Entwurf sei Stadtbaumeister Johannes Dachsel zu wuchtig gewesen, sagt der technische Geschäftsführer der WBG, Markus Ostermair. Maier ergänzt: „Die Höhe darf nicht dreigeschossig wirken.“ Die Abstimmung soll spätestens Ostern beendet sein. „Wir wollen den Spatenstich noch heuer setzen“, sagt Ostermair. Die ersten Bewohner sollen laut Maier dann 2023 einziehen.

Bürgerbeteiligung

Auf dem Weg dorthin sollen auch die Bürger einbezogen werden und mitreden können. Franziska Baumann, Büroleiterin der WBG, rechnet damit, dass die Bürgerbeteiligung im Mai oder Juni starten wird – „je nachdem, wie lang die Abstimmung der Planung noch dauert“. Geplant ist, die direkten Anwohner zunächst per Flyer zu informieren. Anschließend soll es eine Infoveranstaltung – entweder online oder idealerweise in Präsenz – geben.

Auch will die WBG über ihre Website und Facebook informieren sowie die künftigen Bewohner in die Gestaltung der Außenanlagen einbinden. Und nicht zuletzt sollen Spaziergänge und Vor-Ort-Besuche angeboten werden. Dabei will die WBG auch über die Bedeutung des geförderten Wohnungsbaus aufklären. „Es gibt da leider immer noch viele Vorurteile“, sagt Baumann.

