Von Liedern bis zu Accessoires - Ein Sommerabend mit britischen Klängen

Der Philharmonische Chor Fürstenfeld und das Akademische Sinfonieorchester München nahmen die Zuhörer im Stadtsaal mit auf eine musikalische Reise durch Großbritannien. © Peter Weber

Unter dem Motto „A British Summer Night“ stand das diesjährige Sommerkonzert des Philharmonischen Chors Fürstenfeld. Von der Liedauswahl bis zu Accessoires drehte sich alles um das Königreich. Eine musikalische Reise.

Fürstenfeldbruck – Dass das Motto Großbritannien war, sah man den Chormitgliedern schon von Weitem an. Die Männer traten mit britischer Flagge auf ihrer Fliege auf, die Damen mit Schals in den englischen Nationalfarben. „Man sollte wissen, dass wir dieses Konzert vor dem Brexit und vor diversen Eskapaden von gewissen britischen Politikern geplant hatten“, erklärte Carolin Nordmeyer, Leiterin des Akademischen Sinfonieorchesters München, dem Publikum zur Begrüßung. Zumal die Politik im Stadtsaal außen vor war.

Eröffnet wurde das Konzert mit der „Coronation Anthem“ von Georg Friedrich Händel. Ein Stück, das auch den Champions-League-Fans nicht fremd sein dürfte. Es folgten zwei impressionistische Orchesterstücke von Frederick Delius, in denen das Akademische Sinfonieorchester München seine Farbigkeit unter Beweis stellen konnte. Anschließend gab der Philharmonische Chor Fürstenfeld zwei A-Capella-Stücke von Edward Elgar zum Besten, in denen der Komponist zeitgenössische Gedichte vertonte.

Höhepunkt vor der Pause waren die Szenen aus den Bavarian Highlands, ebenfalls von Edward Elgar. In diesen hat der berühmte britische Komponist seine Eindrücke aus seinen Sommerurlauben in und um Garmisch-Partenkirchen in den 1890er-Jahren musikalisch verarbeitet. Er hat hierbei Gedichte seiner Frau vertont und versucht, die voralpenländische Volksmusik ins Englische zu übersetzen. Chor und Orchester harmonierten hier perfekt.

Nach der Pause ging es weiter mit Stücken aus der Neuzeit. Hier nahmen Chor und Orchester Anleihen bei den Last Night of the Proms, der weltberühmten BBC Übertragung aus der Royal-Albert-Hall. Hier forderte die Dirigentin Carolin Nordmeyer das Publikum auf, sich am Geschehen zu beteiligen. So wurde aufgestanden, geklatscht, gewippt und mitgesungen. Chor, Orchester und Zuschauer hatten viel Spaß.

Zuletzt wurden die Stücke Bohemian Rhapsody von Queen, Skyfall von Adele und „All you need is Love“ von den Beatles aufgeführt. Hierbei wurde der Chor von ehemaligen Schülern des Leiters des Philharmonischen Chors Andreas Obermayer ergänzt. Animiert durch den überwältigenden Applaus gaben Chor und Orchester als Zugabe die von Chorleiter Andreas Obermayer geleitete Rock-Apotheose „Music was my first love“ von John Miles zum Besten.

Das Publikum bedankte sich bei Chor und Orchester mit Standing Ovations. Auch die Konzertbesucher Irmi Welk und Michael Koebler waren begeistert. Das Ehepaar ist Stammgast bei den Konzerten des Philharmonischen Chors Fürstenfeld. „Am meisten gefällt uns, dass das angekündigte Programm immer sehr gut umgesetzt wird“, schwärmte Irmi Welk. „Der Chor ist sehr stimmgewaltig und harmoniert sehr gut mit dem Orchester“, meinten die Weßlinger. Eine weitere Zugabe beschloss einen rundum gelungenen Musikabend mit Musik aus Großbritannien.

Ein weiteres Konzert ist am Sonntag, 24. Juli, um 19.30 Uhr im Brunnenhof der Residenz. Antonia Plamann