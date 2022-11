Suche nach geeignetem Grundstück: Neue Anlage soll nun doch Energie aus Biomüll erzeugen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Landkreis sucht ein Grundstück, um eine Biogas-Anlage zu errichten. (Symbolfoto) © Guido Kirchner

Nach langen Diskussionen und mehreren Gutachten will der Landkreis nun doch eine Anlage zur Vergärung von Biogas und damit zur Energieerzeugung errichten. Die Suche nach einem Grundstück hat begonnen.

Fürstenfeldbruck – Seit Jahren beschäftigt sich der zuständige Werkausschuss des Kreistags mit der Bio-Abfallfrage. Gutachter kamen bisher immer zu dem Schluss: Die im Landkreis Fürstenfeldbruck anfallende Menge an Bioabfall reicht nicht aus, um eine Vergärungsanlage wirtschaftlich betreiben zu können. Der Biomüll wird daher wie seit Jahren weiterhin in den Landkreis Kehlheim gebracht, wo Strom und Wärme daraus erzeugt werden.

Die Vorzeichen haben sich geändert

Nun aber haben sich die Vorzeichen geändert. Gemeinsam mit den Landkreisen Landsberg und Dachau könnte es möglich werden, eine eigene Anlage zur Energie-Erzeugung zu errichten – dies auch vor dem Hintergrund der bereits beschlossenen Einführung einer Bio-Tonne ab dem Jahr 2025.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) hat daher ein Schreiben an alle Kommunen geschickt. Inhalt ist die Suche nach einem Grundstück, auf dem die Biomüll-Anlage errichtet werden könnte. „Künftig wäre es von Vorteil, diese Abfälle in der Region zu verarbeiten und die erzeugte Energie im Landkreis Fürstenfeldbruck nutzbar zu machen“, heißt es in dem Brief. „Gerade mit Blick auf die derzeitige Energiekrise und die ungewisse Zukunft in diesem Bereich könnte so ein Beitrag zur Versorgungssicherheit der Landkreisbürger und zur Energiewende im Landkreis geleistet werden“, heißt es weiter. Die in der Anlage gewonnene Energie könnte in bestehende Fernwärmenetze eingespeist werden oder in das Erdgasnetz. Um eine wirtschaftlich darstellbare Anlage betreiben zu können, wären laut AWB um die 40 000 Tonnen Biomüll im Jahr nötig.

Energie für rund 1400 Haushalte

Mit Energie versorgen könnte man damit im Jahr etwa 1400 Haushalte, wie AWB-Chef Stefan Mayer auf Nachfrage sagte. Wie er betonte, befänden sich die Planungen in einer sehr frühen Phase, wirklich konkret seien sie noch nicht. Die geschätzte Investitionssumme wurde im Jahr 2021 auf rund 33 Millionen Euro geschätzt. Jetzt allerdings läge der Preis aufgrund der allgemeinen Teuerung bei rund 43 Millionen Euro.

Das gesuchte Grundstück sollte optimalerweise um die 2,3 Hektar groß sein und um die 600 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernet sein. Außerdem müsste es verkehrsmäßig gut zu erreichen sein. Je Tag würden 175 Tonnen Biogut angeliefert. Das entspricht etwa 26 Lkw-Ankünften.

