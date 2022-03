Runder Tisch vorgeschlagen: Kann der Landkreis die Energiewende beschleunigen?

Von: Thomas Steinhardt

Die stark steigenden Energie-Preise waren jetzt auch kurz Thema im Planungsausschuss des Kreistags. Man hofft nun auf ein so genanntes Sondergespräch zur Beschleunigung der Energiewende.

Fürstenfeldbruck – „Die Energiepreise gehen durch die Decke, nicht aber die erneuerbaren Energien“, schimpfte der UBV-Kreisrat Jakob Drexler aus Hörbach. „Jetzt rächt es sich, dass die erneuerbaren Energien ausgebremst wurden.“ Drexler kritisierte, dass „wir Putins Krieg bezahlen“ und führte drei Versäumnisse an: Der Landkreis habe zuletzt teils sogar noch Gasheizungen in Gebäude eingebaut, im Zusammenhang mit dem CO 2 -Plan sei bei der Strombereitstellung immer noch nichts unternommen worden und die von ihm (seit Jahren) angemahnte Biogas-Vergärung sei auch nicht angegangen worden. Drexler forderte, die Planungen mit den Windkraft-Vorranggebieten wieder aus den Schubladen zu holen. „Wir brauchen einen Energie-Booster, vielleicht sogar eine Revolution oder ein Erneuerbare-Energien-Notgesetz.“

Wie Rufer in der Wüste

Energiereferent Max Keil (ÖDP) wollte ebenfalls die Erneuerbaren Energien beschleunigen, warnte aber auch vor Panik. Jahrelang seien er und seine Mitstreiter wie Rufer in der Wüste gewesen, passiert sei wenig außer einer Verhinderung der Erneuerbaren. Hier habe die Politik versagt. „Es reicht nicht, wenn man Bäume umarmt.“ Keil hatte vor der Sitzung schon einen Brief an den Landrat und weitere Verantwortliche geschrieben. Es solle eine Sonderrunde einberufen werden, um Möglichkeiten auszuloten. Die Reaktionen auf diese Bitte seien positiv gewesen, sagte Keil.

Johann Wörle (CSU) erinnerte an die Photovoltaik-Planungen des Landkreises. „Da gibt es klare Unterlagen.“ Angesichts der enorm hohen Diesel-Preise sorgte sich Wörle um den Öffentlichen-Personennahverkehr mit Bussen. Bund und Land seien wachgerüttelt, antwortete ÖPNV-Stabschef Hermann Seifert. Denkbar sei es, die Betreiber von Buslinien von Steuern zu befreien und ihre Liquidität zu sichern. Der Landkreis alleine könne da aber nicht eingreifen, da die Aufträge ja ordentlich ausgeschrieben seien. Nur der MVV insgesamt könne etwas unternehmen – und der sei dran. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.