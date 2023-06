Zehn Jahre ambulantes Palliativ-Team

Von: Lisa Fischer

„Die letzte Lebenszeit ist für die Menschen eine ganz besondere“: Dr. Karlheinz von Jan und Helmut Leonhardt vom Brucker Palliativ-Team. © Peter Weber

Seit zehn Jahren gibt es das Ambulante Palliativ-Team Fürstenfeldbruck. Pflegekräfte und Ärzte begleiten Patienten auf ihrem letzten Lebensweg. Jede Begleitung ist eine ganz eigene, sagt Dr. Karlheinz von Jan.

Fürstenfeldbruck – „Wenn Menschen schwer erkrankt sind und das normale Versorgungssystem nicht mehr ausreicht, dann haben sie Anspruch auf eine Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)“, sagt Dr. Karlheinz von Jan. Er ist einer der sieben Ärzte, die Teil des Ambulanten Palliativ-Teams sind.

Seit zehn Jahren betreuen und begleiten die rund 20 Pflegekräfte und Ärzte Menschen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, aber auch aus Starnberg und Landsberg auf ihrem letzten Weg. „Diese letzte Lebenszeit ist für die Menschen eine ganz besondere“, sagt der Arzt.

Mehrere Elemente

Für die einen, die unter starken Beschwerden leiden und mit dem Leben abgeschlossen haben, dehnt sie sich – für die anderen, die sich noch verabschieden und letzte Dinge regeln wollen, geht sie zu schnell vorbei. Das Team um Arzt von Jan handelt ganz nach dem Ansatz der „Palliative Care“, erklärt von Jan. Die palliative Arbeit trägt demnach Elemente aus Medizin, Pflege, psychologischer Betreuung und spiritueller Begleitung.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Ambulante Palliativ-Team (APT) rund 5700 Menschen begleitet. Das geschieht überwiegend zuhause, aber auch in Altenheimen oder in Behinderteneinrichtungen. „Wir betreuen unsere Patienten rund um die Uhr, sind 24 Stunden erreichbar.“ Für die Betroffenen und ihre Angehörigen sei das oft eine große Beruhigung, zu wissen, dass jemand rund um die Uhr für sie da ist, sich kümmert, wenn die Schmerzen oder andere Symptome unerträglich werden.

Keine Vormeinung

Wichtig ist: „Jede Begleitung ist eine ganz eigene“, sagt der Mediziner. Pflegekräfte und Ärzte dürften keine Vormeinung haben, bevor sie den Patienten besuchen. „Man kann bei der palliativen Betreuung nie sagen, das funktioniert so und so, diesen Fall habe ich schon einmal gehabt.“

Vier bis fünf Patienten besucht jedes Teammitglied am Tag, neben Telefonaten und Rufbereitschaft. Ganz wichtig sei bei der alltäglichen Arbeit, die Selbstbestimmung des Erkrankten zu wahren und auf Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen einzugehen. „Jeder Besuch ist neu, es kann jedes Mal eine ganz neue Situation entstehen. Wir müssen ergebnisoffen zu dem Patienten gehen“, erklärt von Jan. Und: „Zuhören ist viel wichtiger als das Sprechen. Und man muss auch Mal Stille aushalten.“ Beispielsweise, wenn auf die Frage „Wie lange habe ich noch zu leben?“ der Arzt mit der Gegenfrage „Was glauben Sie denn?“ antwortet. „Dann kann es sein, dass ganz lange keine Antwort kommt und Betroffene dann ihre tiefsten Ängste und Gefühle kommunizieren.“

Begegnungen nicht immer nur traurig

Die alltäglichen Begegnungen sind aber nicht immer traurig, berichtet der Mediziner. „Es wird sicher mehr gelacht als geweint.“ Es sei beachtenswert, welche Freude die Menschen noch ausstrahlen und wie viel Wärme und Liebe sie geben können.

Natürlich würden Ärzte und Pflegekräfte Emotionen mit nach Hause nehmen. „Aber man darf die Emotionen spüren und sich ihnen nicht verwehren. Das macht das Menschsein aus.“

Das Ambulante Palliativ-Team hilft sich auch gegenseitig. Jeden Morgen trifft man sich zur Besprechung im Haus in der Adolf-Kolping-Straße (siehe Kasten) und bespricht die Situation der einzelnen Patienten, erzählt, was man erlebt und was einen berührt hat.

Und doch gehört der Abschied für immer dazu. „Sterben an sich ist keine medizinische Angelegenheit, sondern eine zutiefst menschliche“, sagt von Jan.

Das Palliativ-Team betreut die Patienten bis in den Tod hinein. „Doch unsere Arbeit endet dort nicht.“ Das Team bietet Angehörigen an, den Leichnam aufzubahren – oft auch zusammen mit diesen. „Das ist für viele Menschen und auch für uns eine sehr tiefe Erfahrung.“

Wenn der Verstorbene schön hergerichtet auf dem Bett liege, dann können die Angehörigen besser Abschied nehmen und der letzte Anblick, den die Menschen immer in sich bewahren werden, bietet vielleicht etwas Versöhnliches.

Entstehung und Zahlen

Das Ambulante Palliativ-Team (APT) feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Rund 20 Pflegekräfte und Koordinatoren sowie sieben Ärzte zählen zum Team. Sie begleiten Menschen auf ihrem letzten Weg. „Das dauert im Durchschnitt 50 Tage“, sagt Geschäftsführer Helmut Leonhardt. Er ist seit der Gründung des Teams dabei. „Ich war damals Verwaltungsdirektor der Brucker Klinik. Dann wurde angefragt, ob ich beim APT dabei bin.“



Gemeinsam mit Dr. Karlheinz von Jan zog das APT zunächst in zwei Räume im Klinikum. „Wir waren anfangs zu sechst, vier Pflegekräfte und zwei Ärzte“, sagt von Jan. Große Vorarbeit für das Palliativteam habe der ehemalige Chefarzt Rolf Eissele geleistet. „Er hat den Grundstock gelegt.“



2017 zog das Team in das Haus an der Adolf-Kolping-Straße 25 gegenüber der Klinik. Von Anfang an gab es Patienten-Anfragen aus Geltendorf oder vom Ammersee. Für die Pflegekräfte aus dem Landkreis ein weiter Weg. 2019 wurde ein Satelliten-Team mit Station in Landsberg gegründet. „Betrachtet man die Zahl der Patienten, sind wir das zweitgrößte Team in Bayern“, sagt Geschäftsführer Leonhardt. 5900 Menschen wurden in zehn Jahren begleitet. Rund 20 Prozent der Sterbefälle im Landkreis begleitet das APT. Davon haben 80 Prozent eine Tumorerkrankung, 20 Prozent erleiden neurologische Erkrankungen, schwere Demenz oder Alzheimer.



Pflegenotstand gebe es beim APT nicht, berichtet Geschäftsführer Leonhardt. „Wir kriegen laufend Anfragen.“ Darunter viele Intensivpfleger. Grund sei unter anderem, dass bei der Ambulanten Palliativbetreuung das „sich Zeit nehmen“ sehr wichtig ist, so Mediziner von Jan. „Es ist fundamental für unsere Arbeit.“ lif

