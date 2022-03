Krieg und Inflation: Mehr Arbeit für Tafeln - Spenden und Helfer benötigt

Von: Tobias Gehre

Lebensmittel werden in einer Tafel einsortiert. © Beispielfoto: Roland Weihrauch/dpa

Lebensmittel, Energie, Wohnen: Die Inflation und der Krieg in der Ukraine treiben die Preise immer weiter nach oben. Viele Menschen können da finanziell nicht mehr mithalten – sie sind auf die Versorgung durch die Tafeln angewiesen.

Fürstenfeldbruck – Und es werden wohl noch mehr. Unter anderem müssen auch die vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine irgendwie versorgt werden. Die Tafeln sehen schwere Zeiten auf sich zukommen.

Bei der Ausgabestelle in Germering bereitet man sich seit Ausbruch des Krieges auf die Versorgung von Flüchtlingen vor. „Wir haben haltbare Lebensmittel wie Reis, Mehl, Nudeln oder Zucker gesammelt“, erklärt Tafel-Leiter Jürgen Quest. Der 69-Jährige ist krisenerprobt. Seit 2011 leitet er die Germeringer Tafel und weiß, wie schnell die Anzahl an Kunden in die Höhe schnellen kann.

Gestiegene Spendenbereitschaft

Als in den Jahren 2015 und 2016 viele Asylbewerber nach Deutschland kamen, hat die Germeringer Tafel auch aus diesem Kreis viele Menschen versorgt. Die Corona-Pandemie habe man ebenfalls gemeistert und die Kunden weiterhin bedient. „Das schaffen wir auch noch“, sagt Quest zur aktuellen Lage.

Der Tafel-Chef berichtet von einer gestiegenen Spendenbereitschaft der Menschen. „Heute kommt einer nach dem anderen und bringt Sachen vorbei“, sagte Quest am Montag. Er hofft, dass auch Supermärkte noch mehr Spenden geben.

Auch die Tafeln in Fürstenfeldbruck, Eichenau und Puchheim sowie Maisach und Olching rechnen durch den Krieg mit mehr Kunden. Die Einrichtungen arbeiten unter dem Dach der Bürgerstiftung für den Landkreis. Die nächsten Wochen würden zeigen, was genau auf die Tafeln zukommt, sagt Günther Bertram aus dem Vorstand der Stiftung. Er hofft, dass die Behörden die „richtigen Weichen stellen“ um die Grundversorgung der Kriegsflüchtlinge weiter zu gewährleisten.

Mehr Helfer?

Wie die Germeringer Tafel brauchen auch die Einrichtungen an den anderen Orten jetzt mehr Spenden. Zudem müsse sich die Zahl der Helfer wohl erhöhen, meint Günther Bertram. Momentan seien es zwischen 30 und 40 Unterstützer in jeder Einrichtung.

In Germering werden bereits die ersten Flüchtlinge von der Tafel mitversorgt. So sind etwa zwei Mütter mit ihren Kindern in der Nähe der Ausgabestelle untergekommen. Tafel-Leiter Jürgen Quest rechnet damit, dass sich die Zahl weiter erhöht. Sollten schlagartig noch viel mehr Kriegsvertriebene hinzu kommen, müsse man sparen. Womöglich bekomme der einzelne Abholer dann ein bisschen weniger.

Die Tafeln

brauchen Spenden und Helfer. Informationen gibt es online unter www.buergerstiftung-lkr-ffb.de sowie unter www.germeringer-tafel.de

