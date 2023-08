Rekord bei Krötenwanderung: Über 2300 liebestolle Amphibien auf den rechten Weg gebracht

Teilen

Kröten machen mit 80 Prozent den Löwenanteil der geretteten Tiere aus. © Klaus Hiltwein

Der LBV kümmert sich jedes Jahr darum, dass auf dem Weg zu den Laichplätzen möglichst wenige Amphibien zu Schaden kommen. Heuer war ein Rekordjahr.

Landkreis Fürstenfeldbruck - Heuer hatten die ehrenamtlichen Helfer besonders viel zu tun. Das nasse Frühjahr war ein Segen für die Tiere und machte 2023 zum Rekordjahr in Sachen Krötenwanderung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Noch Anfang Juni wandelten Frösche, Kröten und Molche auf Liebespfaden. Über 2300 Tiere brachten 22 Aktive sicher über die Straßen. Sie leisteten dafür mehr als 400 Stunden unentgeltliche Arbeit. Vor allem in Poigern zeigten sich in dieser Saison positive Tendenzen.

Grüne Zäume hindern die Amphibien auf Liebespfaden auf die Straßen zu laufen, damit sie nicht überfahren werden. © Klaus Hiltwein

Seit 1989 betreuen Freiwillige der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck des LBV (Landesbund für Vogelschutz) mehrere Amphibienschutzzäune im Landkreis. 2023 hatten sie die grünen Bahnen entlang der Wanderrouten der Amphibien in Mammendorf, Poigern, Wenigmünchen und Herrnzell aufgestellt. Das nasse, aber nicht zu kalte Wetter schaffte in diesem Frühjahr ideale Bedingungen für die feuchtigkeitsliebenden Tiere. Auch 2022 lief für Kröten und Co. schon gut.

Zahlenmäßig an der Spitze liegen Erdkröten. Sie machen fast 80 Prozent der Tiere aus, die Helfer aus den Auffangbehältern entlang der Zäune holten und auf die andere Straßenseite trugen. Es folgen Frösche und Molche mit jeweils etwa zehn Prozent.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sammelten sich die meisten Amphibien am Zaun in Wenigmünchen (Gemeinde Egenhofen) mit 902 liebestollen Erdkröten und 17 Bergmolchen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es damit 200 Exemplare weniger. In Mammendorf kamen 671 Amphibien unbeschadet zu ihren Laichgewässern. Hier setzte sich mit leichten Abstrichen der positive Trend aus dem vergangenen Jahr fort (2022: 745; 2021: 411). Mit 396 geretteten Tieren war der Zaun in Herrnzell (Gemeinde Egenhofen), den der LBV 2022 zum ersten Mal dort aufstellte, in seiner zweiten Saison wieder ähnlich erfolgreich wie in der ersten (2022: 427 Tiere).

Eine erfreuliche Überraschung war in diesem Jahr der Amphibienschutzzaun in Poigern (Gemeinde Egenhofen): Mit 334 gesammelten Amphibien waren es über 100 Tiere mehr als 2022 (220). Damit zeigte sich ein erster lang ersehnter Anstieg der Amphibienzahlen in dem ehemaligen Amphibienparadies. Die positive Tendenz ist in erster Linie auf einen ausreichend hohen Wasserstand über große Teile der Saison zurückzuführen. Durch die Sanierung des Tümpels im Rahmen einer Ausgleichsflächenmaßnahme und vor allem durch das Anlegen eines weiteren Laichgewässers konnten sich viele der Tiere wieder erfolgreich fortpflanzen. Das zeigten die zahlreichen Kaulquappen und Hüpferlinge, wie die fertigen Frösche genannt werden.

Die Amphibienschutzzäune in Poigern offenbaren aber noch eine andere Überraschung: „Die Teiche sind besonders, da wir hier insgesamt sechs Amphibienarten haben; nämlich Teich- und Bergmolch, Gras- und Teichfrosch, Erdkröte und Laubfrosch“, sagt Simon Weigl, Geschäftsstellenleiter des LBV Fürstenfeldbruck. Besonders der Laubfrosch sei großartig, da diese Art nach der Europäischen Fauna-Flora-Habitat-Schutzrichtlinie besonders stark geschützt sei. „Wir hoffen sehr, dass sich die Teiche in Poigern in Zukunft weiter so entwickeln, und sich dann auch die Bestände der Amphibien wieder etwas erholen können.“

Selbst aktiv werden: Wer einmal in die goldenen Augen einer Erdkröte blicken möchte, kann sich bereits jetzt zum freiwilligen Amphibiensammeln 2024 unter fuerstenfeldbruck@lbv.de melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.