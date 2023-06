Brucker Kulturnacht mit Sport, Graffiti und Turbinen - 15 Veranstaltungsorte laden ein

Von: Ulrike Osman

Die Arbeitsgemeinschaft der Brucker Kulturnacht stellte das Programm im Garten des Museums vor. © Peter Weber

Ganz Bruck wird wieder zur Bühne: Bei der Kulturnacht am 8. Juli finden an 15 Veranstaltungsorten Livemusik, Tanz, Kabarett, Film, Kunst, Literatur, Performance, Theater und Sport statt. An diversen Mitmachstationen können sich die Besucher kreativ, aber auch körperlich austoben.

Fürstenfeldbruck – „Viel Kultur für wenig Geld für alle“, fasste Verena Beaucamp bei der Programmvorstellung die 21. Kulturnacht zusammen. Die stellvertretende Leiterin des Brucker Museums wird auch ihr Haus an diesem Abend aufsperren, um den Wissenschaftskabarettisten Stefan Merkle zu präsentieren. Der promovierte Altphilologe spricht über „magische Sätze“ – passend zum Kobold Pumuckl, dem die aktuelle Sonderausstellung des Museums gewidmet ist.

Wenige Schritte weiter, in der Kulturwerkstatt Haus 10, wollen sich die Künstlerinnen Esther Balázs und Alicia Henry an ein Klang- und Performance-Experiment unter dem Motto „Alles ist möglich“ wagen. Ohne Zeitplan wird den ganzen Abend durchgespielt, wobei flexibel auf Anzahl und Zusammensetzung des Publikums reagiert werden soll.

In der Stadtbibliothek in der Aumühle sind der Kabarettist Bumillo und das Gesangs-Trio SEJ zu hören, im Landratsamt spielen zuerst die Viscardi-Bigband und dann ihr Pendant aus Ehemaligen, „The Big Banditos“. Die Klosterkirche bietet eine ungewöhnliche Nachtmusik aus Orgel (Simon Probst) und Saxophon (Bernhard Pfister). Auch draußen auf dem Klosterareal, im Alten Rathaus und im Salzturm des Stadtbauhofs wird musiziert.

Selbst, wer sich in der Brucker Vergangenheit gut auskennt, kann noch Neues erfahren, wenn er sich dem musikalischen Stadtspaziergang mit Gästeführerin Petra Vögele und Schauspielenden von der Neuen Bühne Bruck anschließt, verspricht Kulturreferentin Tina Jäger. Technikfans sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das alte Brucker Wasserkraftwerk zu besichtigen und die historische Turbine in Aktion zu sehen. Schweißtreibend wird’s in der Gretl-Bauer-Volkshochschule – jedenfalls dann, wenn man bei den angebotenen Zumba-Workouts mitmacht.

Wer es ruhiger mag, kann beim Acrylgießen oder dem Malen von Gedankenbildern seine Kreativität entdecken. Während am Niederbronner Platz eine Pflanzen-Tausch-Börse und ein Sprayer-Workshop stattfinden, bildet der Stadtpark die Kulisse für vier Poetry-Slammer – und für das Brucker Brettl, das sich humorvoll über die Auswirkungen von Social Media im Märchenland Gedanken macht. Weitere Veranstaltungsorte sind die Neue Bühne Bruck, das Kino Lichtspielhaus und das Bauernhofmuseum Jexhof.

Tipp: Vorab einen Tourplan machen

Der Rat der Arbeitsgemeinschaft Brucker Kulturnacht, sich einen persönlichen Tourplan zu machen, ist mehr als angebracht, denn um das ganze Programm der Brucker Kulturnacht zu erleben, bräuchte man mehrere Nächte. Shuttlebusse – mit Live-Musik an Bord – und ein Radl-Taxi verkehren im 20-Minuten-Takt zwischen den Spielstätten und machen auch Halt am S-Bahnhof, denn immer mehr zieht die Kulturnacht Publikum von außerhalb an.

Dass das umfangreiche Angebot zum Gesamtpreis von zwölf (ermäßigt sechs) Euro angeboten werden kann, ist einer großen Zahl an Sponsoren zu verdanken. „Wir finden es wichtig, unsere Unterstützung gerade in Zeiten wie diesen nicht zurückzufahren“, betont Dirk Hoogen für die Sparkasse Fürstenfeldbruck.

Ticketarmbänder gibt’s im Vorverkauf am Infopoint im Rathaus und während der Kulturnacht an den Abendkassen der Veranstaltungsorte. Die Kulturnacht findet von 19 bis 1 Uhr statt. Das komplette Programm findet man unter www.bruckerkulturnacht.de oder in den Flyern, die in der Stadt ausliegen.

