Kunstpreisträger beeindrucken mit Vielfalt

Drei völlig unterschiedliche Künstler haben 2017 bei der Kunstausstellung des Landkreises Fürstenfeldbruck die Preise abgeräumt. Nun können sich Kunstfreunde dem Oeuvre des Trios widmen: bei der Preisträgerausstellung im Haus 10 auf dem Klostergelände.

Fürstenfeldbruck – Mit maximal drei Werken mussten die Teilnehmer der Kunstausstellung im vergangenen Jahr die Jury überzeugen. Nun gibt es von den Siegern wesentlich mehr zu sehen: Christine Kellerer (56), Attai Chen (39) und die Förderpreisträgerin Tamy Plank (28) stellen ihre Werke in der Preisträgerausstellung in Bruck gemeinsam aus.

+ Sichtlich beindruckt von der Vielfalt zeigte sich auch der stellvertretende Landrat Hans Wieser (r.). © Peter Weber

„Die Vielfalt ist groß“, sagte der stellvertretende Landrat Hans Wieser bei der Eröffnung der Werkschau. „Diese Szene will der Landkreis weiter fördern.“ Die Siegerwerke von der letztjährigen Ausstellung gibt es dabei nicht zu sehen – was insbesondere bei der Holzskulptur von Christine Kellerer einen ganz banalen Grund hat: Der Landkreis hat den 2,50 Meter großen Akt aus bemaltem Lindenholz erworben und der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt. Dort ist die Figur nun dauerhaft ausgestellt.

Im Haus 10 bekommen die Besucher nun neue Kunst geboten. „Bis auf eines habe ich alle Werke extra für diese Ausstellung geschaffen“, sagte die aus Petzenhausen bei Weil im Landkreis Landsberg stammende Bilderhauerin und Malerin. Kunsthistorikerin Anne Uhrlandt lobte in ihrer Laudatio die große Bandbreite Kellerers: „Es gibt kaum Künstler, die Malen und gleichzeitig Holzskulpturen erstellen.“

Ein Künstler von Welt ist Attai Chen. Der in Jerusalem geborene und mittlerweile in Althegnenberg lebende Schmuckkünstler stellt mittlerweile weltweit aus und kann von seiner Kunst leben. Die Vielfalt seiner verarbeiteten Materialien sieht Uhrlandt am meisten in dem Stück „Die Wahre Geschichte des Froschprinzen“ repräsentiert. Neben Gold, Diamanten, Saphiren und Granat verarbeitete Chen einen echten Frosch. Biologische Materialien sind oft Teile seiner Werke, beispielsweise auch ein Schmetterling oder Holz.

+ Auch Förderpreisträgerin Tamy Plank präsentiert ihre vielschichtigen Werke. © Peter Weber

Um den Nachwuchs zu fördern, verleiht der Landkreis einen Förderpreis für Künstler unter 35 Jahren. Den hat im vergangenen Jahr Tamy Plank abgeräumt, die bei der Preisträgerausstellung ebenfalls durch Vielfalt glänzt. „Der gemeinsame Nenner von Tamy Planks Werken ist die komplette Freiheit der Kunst“, sagte Uhrlandt. Kleinformatige Aquarelle der Münchnerin sind bei der Ausstellung ebenso zu sehen wie eine Glasperlen- und Nyloninstallation oder eine besonders beeindruckende Schale aus Holz, die mit Aquarellen auf Papier beklebt ist.

Aufeinander abgestimmt haben die drei Künstler ihre Werke nicht. „Darum bekommt auch jeder einen eigenen Raum für seine Stücke“, sagte Kellerer. So kann sich der Betrachter ganz dem Schaffen des einzelnen Künstlers widmen. Lediglich im Eingangsbereich des Hauses 10 hat jeder des Trios ein Werk ausgestellt, sodass bereits dort die Vielfalt der Ausstellung zum Tragen kommt.

Die Ausstellung der drei Preisträger ist noch bis einschließlich Sonntag, 25. November, in der Kulturwerkstatt Haus 10 auf dem Gelände des Klosters Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck zu sehen. Geöffnet ist freitags von 16 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.