Laden verschwindet hinter Baucontainer- und wird für Kunden fast unauffindbar

Von: Peter Loder

Gute Miene zum bösen Spiel praktizieren An&An-Inhaberin Andrea Schuchhardt und ihre Mitarbeiterin Marie Pickl. Das Geschäft versteckt sich seit Kurzem – unfreiwillig – hinter einer zweistöckigen Container-Wand. © PETER WEBER

Ein Laden, der von der Bildfläche verschwindet? Das gibt es – zumindest in der Pucher Straße in Bruck. Das Problem: Jetzt bleiben die Kunden aus.

Fürstenfeldbruck – Das Geschäft von Andrea Schuchhardt ist hinter einer Wand aus Baucontainern versteckt. Die Folge: weniger Kunden – und das kurz vor der Weihnachtszeit.

Bis vor zwei Wochen war Andrea Schuchhardt noch stolze Inhaberin eines florierenden und vor allem für die Passanten sichtbaren Ladens im Herzen der Innenstadt. Nun ist ihr Geschäft an der Pucher Straße quasi über Nacht hinter einem zweistöckigen grünen Wall voller Baucontainer verschwunden. „Ich bin praktisch unsichtbar und bange um die Existenz,“ klagt die 56-jährige Betreiberin des An&An-Stores. In ihrem Laden kommen vor allem Frauen vorbei und finden ein Angebot aus modischen und praktischen Accessoires, wie Handtaschen, Schmuck, Geschirr und Einrichtung.

Abgeschnitten von der Geschäftswelt

Andrea Schuchhardt fühlt sich von der übrigen Geschäftswelt abgeschnitten, seit Schaufenster und Eingangstür in einer Gehweg-Sackgasse enden und von der Straße aus nicht mehr zu sehen sind. Auf dem dahinter liegenden Grundstück hat der zweite Bauabschnitt für das gewaltige Innenstadt-West-Projekt zwischen Pucher- und Schöngeisinger Straße begonnen.

Vor sechs Jahren hat Andrea Schuchhardt das Geschäft angemietet. Damals war es noch Bestandteil einer Ladenstraße, die einst Brucks größtes Kino (Capitol) und später ein Sportgeschäft beherbergte. Mittlerweile ist der Komplex größtenteils abgerissen. Verblieben ist eine Gebäudefront, in der die Freien Wähler ihre Wahlkreisgeschäftsstelle haben sowie ein Friseur und eine Zahnarztpraxis angesiedelt sind. Das soll auch so erhalten bleiben.

Eigentümer und Bauherr des Projekts ist Post-Hotelier Ludwig Weiß. Er äußert gegenüber dem Tagblatt „größtes Verständnis für die Sorgen der Geschäftsbesitzerin“ und verspricht „größtmögliche Unterstützung“. Die Miete sei bereits seit Mai gemindert worden. „Wir tun alles, um die Baumaßnahme für alle erträglich zu machen“.

Allerdings sei der Platz für Container, in denen dringend benötigte Büros der Bauleitung und sanitäre Anlagen für Arbeiter untergebracht sind, begrenzt und nur an der Pucher Straße möglich. Ludwig Weiß wirbt deshalb um Verständnis: „Es ist ohnehin eine schwierige Zeit für derartige Großbauprojekte.“

Von 40 auf zehn Kundinnen pro Tag

Schuchhardt fühlt sich von der Entwicklung trotzdem überrollt. Im März sei angekündigt worden, dass „im Sommer alles ein bisschen anders aussehen wird“. Dass ihr Laden nun gar nicht mehr gesehen wird, damit hat sie nicht gerechnet. „Früher kamen täglich 40 Kundinnen, heute sind es gerade mal zehn.“ Der Umsatzrückgang sei eine Katastrophe, zumal sie befürchten muss, dass ihr auch das Weihnachtsgeschäft durch die Lappen geht. „Die Ware wurde schon im Juli bestellt, geliefert und bezahlt. Nun liegt sie im Laden herum.“

Die Mietminderung wiege den Verlust nicht auf. Schuchhardt: „Ich brauche Kunden und will einen schönen Laden.“ Nun soll auf Anregung von Ludwig Weiß vor die Container ein Werbebanner gespannt werden, der den Passanten wie auf einer Fototapete die dahinter liegenden Läden zeigt.

Auf die Wirksamkeit solcher PR-Aktionen will sich Andrea Schuchhardt nicht verlassen. Nachdem die Baumaßnahmen noch bis August 2023 den Zugang erschweren und Weiß das Gesamtprojekt erst im November 2024 vor der endgültigen Fertigstellung sieht, sucht sie deshalb einen neuen Geschäftsstandort. „Eigentlich will ich gar nicht weg, aber mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben“, sagt die gebürtige Bruckerin. Gleich gegenüber wäre etwas frei, doch das Gebäude, in dem ein Schuh-Outlet-Laden war, gehört der Stadt und soll zu einem Bürgerbüro umgebaut werden.

