Subkultur hängt in der Corona-Warteschleife und hat wieder einen Vorsitzenden

Von: Andreas Daschner

Die neue Führungsriege der Subkultur um den frisch gewählten Vorsitzenden Adrian Best (hinten, 2.v.r.) hofft, dass die Pandemie das Frühjahrsprogramm zulässt. © Privat

Die Subkultur hat wieder einen ersten Vorsitzenden - und der Verein sieht der Neugestaltung des Lände-Areals in Bruck freudig entgegen.

Fürstenfeldbruck – Nach dem Rücktritt von Tim Niklas im vergangenen November haben die Mitglieder bei der in Hybridform abgehaltenen Jahresversammlung nun Adrian Best als seinen Nachfolger gewählt. Best war zuvor schon im Beirat tätig.

Der Rücktritt von Niklas bewirkte sogar eine Satzungsänderung. Dort war nämlich bislang nur das weitere Vorgehen verankert, wenn ein Vorstandsmitglied durch Vereinsaustritt vorzeitig aus seinem Amt scheidet. Niklas hingegen war aus persönlichen Gründen zurückgetreten, bleibt dem Verein aber als Mitglied treu.

Laut der kommissarischen Vize-Vorsitzenden Aline Pronnet war dies erstmals in dieser Form der Fall. Die vorherige Vize Katharina Williams hatte daraufhin den kommissarischen Vorsitz übernommen, Pronnet war ebenfalls aufgerückt. Der dritte Vorstandsposten blieb vakant. Um das in Zukunft zu verhindern, wurde die Satzung nun dahingehend geändert, dass die verbleibenden Vorstandsmitglieder für die Dauer bis zur nächsten Wahl einen dritten Mitstreiter wählen dürfen. Die Versammlung stimmte der Änderung zu.

Subkultur FFB: Chef auch im Stadtrat

Der neue Subkultur-Chef Best ist auch als Brucker Stadtratsmitglied für die Linken bekannt. Bei der Wahl der restlichen Posten ergab sich folgendes Ergebnis: Jonas Schmidl wird neuer Vize-, Williams wird neue 3. Vorsitzende. Der zehnköpfige Beirat setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Florian Daxer, Max Spieler, Sebastian Schäfer, Leon Schubert, Magdalena Kurz, Eva Hornung, Thomas Heiß, Carl Reitberger, Daniel Stupar und Alex Westfahl.

Subkultur FFB: Kampf mit der Pandemie

Ansonsten hat auch die Subkultur mit der Pandemie zu kämpfen. Waren im vergangenen Sommer immerhin noch Open Air-Konzerte mit ausgefeiltem Hygienekonzept möglich, so war der Verein im Herbst quasi gelähmt. „Mit der Vorgabe einer maximal 25-prozentigen Auslastung hätten wir unter Berücksichtigung der Subkultur-Mitglieder und Künstler bestenfalls noch acht oder neun Besucher in den alten Schlachthof lassen können“, sagte Pronnet. Da habe man sich entschieden, dort lieber nichts zu veranstalten.

Immerhin war durch eine Kooperation mit dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld ein Konzert im Stadtsaal möglich. Wie es im Frühjahr weitergeht, steht noch nicht fest. Auch da ist man laut Pronnet von der weiteren Entwicklung der pandemischen Lage abhängig.

Subkultur FFB: Getränkepreise etwas erhöhen

Wahrscheinlich ist hingegen, dass der neue Vorstand bei den nächsten Veranstaltungen den Preis für die Getränke etwas erhöhen wird. Dieser ist seit Jahren gleich, während sich der Einkaufspreis erhöht hat. Pronnet fragte bei den Mitgliedern die Meinung zu einer Preiserhöhung ab. Immerhin 74 Prozent der gut 40 Teilnehmer an der Versammlung konnten den Argumenten folgen und sprachen sich dafür aus. Die endgültige Entscheidung wird der neue Vorstand treffen.

Nicht zuletzt sehen die Subkultur-Mitglieder der Neugestaltung des Lände-Areals freudig entgegen. Eine erste Besichtigung mit der Planungsgruppe hat im Januar bereits stattgefunden. Angedacht ist eine Neuordnung des Zugangs zum alten Schlachthof und die Integration von Toiletten in den Räumlichkeiten. „Das wäre ein Mega-Upgrade“, sagte Pronnet.

