Biomüll-Vergärung im Landkreis Fürstenfeldbruck: Interesse immer größer - nächster Ort meldet sich

Teilen

Denkbare Orte, für eine geplante Anlage zur Vergärung von Biomüll, gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck mehrere. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Und noch einer: Bei der Suche nach einem Standort für eine Biomüll-Vergärungsanlage im Landkreis gibt es einen weiteren Bewerber. Das wurde jetzt im Kreistag deutlich.

Landkreis - Denkbare Standorte für die geplante Anlage, in der Bioabfälle aus der Region energetisch verwertet werden sollen, gibt es bereits mehrere: In Maisach steht ein Grundstück zur Debatte, in Egg bei Mammendorf und nun auch in Oberweikertshofen in der Großgemeinde Egenhofen. Das berichtete Landrat Thomas Karmasin kurz im Kreistag.

Außerdem liegt bekanntlich das Angebot der AVA aus Augsburg vor, ihre bestehende Vergärungsanlage zu erweitern und dort Abfälle aus Bruck und weiteren Landkreisen zu verwerten. An der Beschlusslage änderte die Nachricht aus Oberweikertshofen jetzt wenig: Man einigte sich, wie vorher schon in den Ausschüssen klar geworden war, auf eine Untersuchung der möglichen Standorte, jetzt eben einer mehr. Gleichzeitig gibt es eine positive Absichtserklärung pro Augsburg. Zuletzt war schon von einer Art Goldgräberstimmung in Sachen Biomüll die Rede gewesen.

Im Herbst 2022 gab der Landkreis grünes Licht für eine solche Anlage. Seitdem wird ein Grundstück gesucht.