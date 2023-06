Landkreis jetzt deutscher Meister im Öffentlichen Personen-Nahverkehr

FFB

Es geht nur um wenige Prozentpunkte, aber es reicht: Die Region Fürstenfeldbruck macht im Bus-Ranking einen Sprung nach vorne und gilt nun auch bundesweit als der beste ÖPNV-Landkreis.

Landkreis – Das Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ hatte im Herbst 2021 erstmals einen bundesweiten Vergleich zur Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) veröffentlicht. Im Ranking aller 294 deutschen Landkreise erreichte Fürstenfeldbruck Platz zwei und landete innerhalb des Freistaates Bayern sogar auf Platz eins.

Jetzt ist der Brucker Landkreis aber auf der Überholspur erfolgreich gewesen: Im neuen Ranking bei der Erreichbarkeit von Bus und Bahn in den Kreisen (ohne kreisfreie Städte) erreicht Bruck 99,16 Prozent gefolgt vom Main-Taunus-Kreis (Hessen, 99,09 Prozent), wie das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR) jetzt berichtete. Kurz: Bruck hat sich an die Bundesspitze gehievt.

Die Grundlagen

Das BBSR legt für seine Analyse den Anteil der Bevölkerung zugrunde, der in einem Radius von 600 Metern Luftlinie bis zu einer Bushaltestelle oder 1200 Metern bis zu einem Bahnhof lebt, wobei die Stationen werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten müssen.

54 Linien

Tatsächlich hat der Landkreis in den vergangenen Jahren für viel Geld ein dichtes Busnetz auf die Straße gebracht. 54 Linien sind unterwegs, ergänzt um den flexiblen On-Demand-Service mit den sieben Ruftaxi-Linien, die man bestellen kann, wenn der Bus nicht fährt. Express-Busse erhöhten die Attraktivität des Angebots, da diese nicht an jedem Baum halten und so für ein schnelleres Fortkommen sorgen.

Dazu kommt: Seit heuer werden schrittweise 67 Mobilitätsstationen im Landkreis errichtet. An den Stationen entstehen ein öffentliches Fahrrad- und Lastenpedelec-Verleihsystem sowie zahlreiche Einrichtungen für den Individual-Radverkehr. Verknüpft werden diese Angebote mit dem ÖPNV sowie mit Car- und E-Scooter-Sharing.

Auch wenn Bruck quasi als Leuchtturm heraussticht: Insgesamt kommt die Analyse des Bundesinstituts zu keinem guten Ergebnis: „Die neuen Daten zeigen: Deutschland kommt beim Ausbau des ÖPNV nicht voran.“ Im Vergleich zu den 2020er-Zahlen sei das Angebot sogar leicht schlechter geworden. Jeder Zehnte ist nach wie vor von Bus und Bahn abgehängt“, sagte Allianz pro Schiene-Geschäftsführer Dirk Flege. Bemerkenswert sei das erneut schlechte Abschneiden bayerischer Landkreise – außer dem Brucker Landkreis.

Das sagt der Landrat

Dessen Landrat Thomas Karmasin freut sich natürlich über das Ergebnis. „99,16 Prozent der Landkreisbevölkerung haben bei uns nur kurze Wege zur nächsten Haltestelle mit gutem ÖPNV-Angebot.“ Das sei die Bestätigung für die kontinuierliche Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit dem MVV. Nicht vergessen dürfe man bei dem Ranking, dass auch die Städte und Gemeinden daran einen erheblichen Anteil hätten. „Sei es durch die direkte Gegenfinanzierung einzelner Ortsverkehre oder den finanziellen Anteil über die Kreisumlage.“ In Anbetracht der äußerst angespannten Haushaltslage sei das aber gleichzeitig Verpflichtung, beim Nahverkehrsangebot im Sinne der Kommunen ganz genau hinzuschauen, was aktuell und künftig noch machbar und finanzierbar ist. „Fatal wäre es, das in vielen Jahren Erreichte nun plötzlich über Bord zu werfen“, sagt Karmasin.

Gefragt sei ein vernünftiges Augenmaß. Die automatischen Fahrgastzählsysteme erlaubten es, rasch und regelmäßig die Akzeptanz der einzelnen ÖPNV-Angebote belastbar und linienscharf zu prüfen. So könne man gegebenenfalls nachsteuern.

